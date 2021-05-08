https://ria.ru/20210508/moshenniki-1731460013.html

Эксперт раскрыл типичные сценарии телефонных мошенников

Эксперт раскрыл типичные сценарии телефонных мошенников

Телефонные мошенники зачастую активизируются во время праздников, и чтобы не попасться на удочку, стоит знать сценарии их работы, - о них в беседе с РИА Новости РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:27

2021-05-08T08:27

2021-05-08T08:27

национальная технологическая инициатива (нти)

технологии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники зачастую активизируются во время праздников, и чтобы не попасться на удочку, стоит знать сценарии их работы, - о них в беседе с РИА Новости рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Как пояснил эксперт, злоумышленники получают базы данных в результате утечек и взломов сайтов интернет-магазинов и компаний, затем компилируют их и на выходе имеют полноценную информацию о человеке: полное имя, почту, адрес проживания, телефон, а иногда и название банка, в котором он обслуживается."Распознать мошенника в костюме сотрудника банка просто: чаще всего их номера есть в базе программ "Анти-Спам", и при звонке пользователь сразу увидит, что это злоумышленник. Если такой программы нет, то стоит обратить внимание, что и как говорит ваш собеседник, - в основном мошенники используют готовые скрипты", - говорит Кувиков.Так, мошенники могут сообщить, что кто-то попытался войти в личный кабинет клиента банка. Чтобы заблокировать доступ к средствам, якобы нужно срочно сообщить CVC-код или PIN-код звонящему, который представляется сотрудником службы безопасности банка. У настоящих сотрудников банка есть все необходимые данные пользователей, и они никогда не спрашивают эту информацию по телефону, напоминает эксперт.Кроме того, мошенники часто просят назвать код из SMS, который приходит на телефон во время подтверждения транзакций. Они объясняют это тем, что кто-то пытается совершить покупку с карты пользователя, и для блокировки платежа требуется короткий пароль.Иногда лжесотрудники банков сообщают, что на карту или банковский счет пришел денежный перевод, но он заблокирован. Чтобы получить деньги, якобы нужно назвать данные карты для подтверждения личности владельца. Еще один сценарий, который описал Кувиков, - когда с вашего счета уже списали деньги, а вернуть их можно, якобы назвав номер карты, код из SMS и даже паспортные данные."Эти уловки достаточно старые, но тем не менее, россияне попадают в сети мошенников. Будьте бдительны и помните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь - повесьте трубку и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру телефона", - рекомендует собеседник агентства.Мошенники также часто звонят абонентам и предлагают большую скидку на товары в крупных интернет-магазинах, при этом решение якобы нужно принять срочно. Чуть реже встречаются мошенничества с призами, для получения которых нужно перевести "депозит" на указанные реквизиты. Распространена и схема обмана, когда абоненту звонят "сотрудники полиции" и сообщают, что его близкий родственник попал в отделение, а выпустить его под залог можно, переведя деньги на указанные реквизиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/moshennichestvo-1731004208.html

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730996796.html

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730966858.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), технологии