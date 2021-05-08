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Украина выпустила по окраинам Горловки 15 мин, заявили в ДНР
Украина выпустила по окраинам Горловки 15 мин, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из минометов окраину Горловки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T06:42
2021-05-08T10:05
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраину Горловки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По его словам, обстрел со стороны ВСУ в направлении поселка шахты имени Гагарина зафиксировали в 05:30. Силовики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Кроме того, Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Украина выпустила по окраинам Горловки 15 мин, заявили в ДНР

06:42 08.05.2021 (обновлено: 10:05 08.05.2021)
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
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ДОНЕЦК, 8 мая РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраину Горловки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, обстрел со стороны ВСУ в направлении поселка шахты имени Гагарина зафиксировали в 05:30. Силовики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров.
Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Кроме того, Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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