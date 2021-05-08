https://ria.ru/20210508/miny-1731457721.html

Украина выпустила по окраинам Горловки 15 мин, заявили в ДНР

Украина выпустила по окраинам Горловки 15 мин, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов окраину Горловки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T06:42

2021-05-08T06:42

2021-05-08T10:05

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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраину Горловки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По его словам, обстрел со стороны ВСУ в направлении поселка шахты имени Гагарина зафиксировали в 05:30. Силовики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Кроме того, Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире