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На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту
На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту
Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:49
2021-05-08T16:49
днр
саур-могила
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день победы
в мире
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Представители патриотического движения "Юнармия" развернули и пронесли Георгиевскую ленту от подножья кургана Саур-Могила, где начинается мемориальный комплекс, до его вершины, на которой расположен Вечный огонь и руины памятника Советскому солдату, разрушенного в ходе боевых действий осенью 2014 года.Ранее сообщалось, что около 5 тысяч человек присутствовали на мемориальном комплексе Саур-Могила 8 мая.
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днр, саур-могила, донбасс, день победы, в мире

На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

16:49 08.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМероприятия на Саур-Могиле в ознаменование 72-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
Мероприятия на Саур-Могиле в ознаменование 72-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Представители патриотического движения "Юнармия" развернули и пронесли Георгиевскую ленту от подножья кургана Саур-Могила, где начинается мемориальный комплекс, до его вершины, на которой расположен Вечный огонь и руины памятника Советскому солдату, разрушенного в ходе боевых действий осенью 2014 года.
"Длина Георгиевской ленты 300 метров. Ее несли более 300 юнармейцев, также к ним присоединялись добровольцы из числа тех, кто в этот день приехал к Саур-Могиле", - сказал РИА Новости представитель организаторов акции.
Ранее сообщалось, что около 5 тысяч человек присутствовали на мемориальном комплексе Саур-Могила 8 мая.
 
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