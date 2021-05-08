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На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту
На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту
Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:49
2021-05-08T16:49
2021-05-08T16:49
днр
саур-могила
донбасс
день победы
в мире
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Представители патриотического движения "Юнармия" развернули и пронесли Георгиевскую ленту от подножья кургана Саур-Могила, где начинается мемориальный комплекс, до его вершины, на которой расположен Вечный огонь и руины памятника Советскому солдату, разрушенного в ходе боевых действий осенью 2014 года.Ранее сообщалось, что около 5 тысяч человек присутствовали на мемориальном комплексе Саур-Могила 8 мая.
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днр, саур-могила, донбасс, день победы, в мире
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Представители патриотического движения "Юнармия" развернули и пронесли Георгиевскую ленту от подножья кургана Саур-Могила, где начинается мемориальный комплекс, до его вершины, на которой расположен Вечный огонь и руины памятника Советскому солдату, разрушенного в ходе боевых действий осенью 2014 года.
"Длина Георгиевской ленты 300 метров. Ее несли более 300 юнармейцев, также к ним присоединялись добровольцы из числа тех, кто в этот день приехал к Саур-Могиле", - сказал РИА Новости представитель организаторов акции.
Ранее сообщалось, что около 5 тысяч человек присутствовали на мемориальном комплексе Саур-Могила 8 мая.