https://ria.ru/20210508/memorial-1731498727.html

На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

На мемориале Саур-Могила в ДНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:49

2021-05-08T16:49

2021-05-08T16:49

днр

саур-могила

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день победы

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной в 300 метров пронесли более 300 юнармейцев на мемориале Саур-Могила в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Представители патриотического движения "Юнармия" развернули и пронесли Георгиевскую ленту от подножья кургана Саур-Могила, где начинается мемориальный комплекс, до его вершины, на которой расположен Вечный огонь и руины памятника Советскому солдату, разрушенного в ходе боевых действий осенью 2014 года.Ранее сообщалось, что около 5 тысяч человек присутствовали на мемориальном комплексе Саур-Могила 8 мая.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днр, саур-могила, донбасс, день победы, в мире