https://ria.ru/20210508/mechta-1731470722.html

Anadolu: США хотят вернуть Россию в 90-е

Anadolu: США хотят вернуть Россию в 90-е

США мечтают, чтобы Россия вновь стала "замкнувшейся в своей скорлупе" страной времен Бориса Ельцина, пишет журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:08

2021-05-08T11:08

2021-05-08T15:18

россия

северный поток — 2

дональд трамп

джо байден

владимир путин

борис ельцин

сша

политика

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США мечтают, чтобы Россия вновь стала "замкнувшейся в своей скорлупе" страной времен Бориса Ельцина, пишет журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.По его мнению, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа.Автор также отметил, что Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции и пытается ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы.При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства "Северного потока — 2", и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году.Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят "наказать" Россию.Таким образом, делает вывод автор, Вашингтон желает превратить Россию в "страну времен Бориса Ельцина", то есть снизить ее активность на мировой арене. Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической и энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210507/kolonna-1731318399.html

https://ria.ru/20210502/katastrofa-1730946130.html

россия

сша

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россия, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, владимир путин, борис ельцин, сша, политика