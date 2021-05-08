Anadolu: США хотят вернуть Россию в 90-е
11:08 08.05.2021 (обновлено: 15:18 08.05.2021)
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкУ ресторана "Макдональдс" на Пушкинской площади в Москве в день открытия
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США мечтают, чтобы Россия вновь стала "замкнувшейся в своей скорлупе" страной времен Бориса Ельцина, пишет журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.
По его мнению, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа.
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При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства "Северного потока — 2", и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году.
Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят "наказать" Россию.
Таким образом, делает вывод автор, Вашингтон желает превратить Россию в "страну времен Бориса Ельцина", то есть снизить ее активность на мировой арене. Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической и энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.
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