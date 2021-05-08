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Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву
Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву
Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T20:24
2021-05-08T22:21
россия
галичина (дивизия войск сс)
львов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке.Отмечается, что на мероприятии также присутствовали депутат Рады и депутаты Львовского областного совета.На прошлой неделе аналогичный марш состоялся в центре Киева. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.
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россия, галичина (дивизия войск сс), львов, украина

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву

20:24 08.05.2021 (обновлено: 22:21 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке.

"Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед", — цитирует его "Страна".

Отмечается, что на мероприятии также присутствовали депутат Рады и депутаты Львовского областного совета.
На прошлой неделе аналогичный марш состоялся в центре Киева. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
Бывшие солдаты дивизии СС Галичина во время чествования в Львовской области на Украине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2018
29 апреля 2018, 05:02
В Киеве заявили, что дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армииМобилизованных в дивизию, воевавшую на стороне нацистов, обучали, прежде чем отправить в бой, а красноармейцев часто сразу бросали в мясорубку, заявил глава украинского Института национальной памяти.
Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.
 
РоссияГаличина (дивизия войск СС)ЛьвовУкраина
 
 
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