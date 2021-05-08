https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву

Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T20:24

2021-05-08T20:24

2021-05-08T22:21

россия

галичина (дивизия войск сс)

львов

украина

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке.Отмечается, что на мероприятии также присутствовали депутат Рады и депутаты Львовского областного совета.На прошлой неделе аналогичный марш состоялся в центре Киева. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.

https://ria.ru/20180429/1519662445.html

россия

львов

украина

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россия, галичина (дивизия войск сс), львов, украина