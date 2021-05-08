https://ria.ru/20210508/manizha-1731489321.html

Манижа объяснила выбор наряда для Евровидения

Манижа объяснила выбор наряда для Евровидения

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, объяснила выбор одного из нарядов, в котором она появляется на сцене, — красный рабочий комбинезон — тем,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:00

2021-05-08T15:00

2021-05-08T16:02

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

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роттердам

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РОТТЕРДАМ, 8 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, объяснила выбор одного из нарядов, в котором она появляется на сцене, — красный рабочий комбинезон — тем, что она представляет женщин рабочего класса.Ранее Манижа провела первую репетицию своего конкурсного номера на композицию "Russian Woman" на сцене Ahoy в Роттердаме. Первый наряд, в котором исполнительница появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжает шоу в ярко-красном комбинезоне.Манижа отметила высокий уровень организации конкурса и рассказала о первой репетиции на сцене в Роттердаме."Репетиция не была сложной, на самом деле это было фантастически. И организация прекрасна. Все было замечательно", — заявила Манижа на пресс-конференции.Вклад организаторов также отметил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта."Я как глава делегации (от России. — Прим. ред.) очень благодарен голландской стороне и Европейскому вещательному союзу, что, превозмогая все проблемы, вы все-таки смогли организовать Евровидение в этом году", — отметил он.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем с песней "Russian Woman".

https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html

https://ria.ru/20210504/lazarev-1731099588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, шоу-бизнес, роттердам