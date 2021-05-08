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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210508/manizha-1731489321.html
Манижа объяснила выбор наряда для Евровидения
Манижа объяснила выбор наряда для Евровидения
Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, объяснила выбор одного из нарядов, в котором она появляется на сцене, — красный рабочий комбинезон — тем,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:00
2021-05-08T16:02
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
шоу-бизнес
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РОТТЕРДАМ, 8 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, объяснила выбор одного из нарядов, в котором она появляется на сцене, — красный рабочий комбинезон — тем, что она представляет женщин рабочего класса.Ранее Манижа провела первую репетицию своего конкурсного номера на композицию "Russian Woman" на сцене Ahoy в Роттердаме. Первый наряд, в котором исполнительница появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжает шоу в ярко-красном комбинезоне.Манижа отметила высокий уровень организации конкурса и рассказала о первой репетиции на сцене в Роттердаме."Репетиция не была сложной, на самом деле это было фантастически. И организация прекрасна. Все было замечательно", — заявила Манижа на пресс-конференции.Вклад организаторов также отметил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта."Я как глава делегации (от России. — Прим. ред.) очень благодарен голландской стороне и Европейскому вещательному союзу, что, превозмогая все проблемы, вы все-таки смогли организовать Евровидение в этом году", — отметил он.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем с песней "Russian Woman".
https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, шоу-бизнес, роттердам

Манижа объяснила выбор наряда для Евровидения

15:00 08.05.2021 (обновлено: 16:02 08.05.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Eurovision Song Contest
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РОТТЕРДАМ, 8 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, объяснила выбор одного из нарядов, в котором она появляется на сцене, — красный рабочий комбинезон — тем, что она представляет женщин рабочего класса.
Ранее Манижа провела первую репетицию своего конкурсного номера на композицию "Russian Woman" на сцене Ahoy в Роттердаме. Первый наряд, в котором исполнительница появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжает шоу в ярко-красном комбинезоне.

"Это одежда рабочего класса. Я не хотела быть слишком красивой на сцене. Мой манифест — я хотела представлять героев рабочего класса, женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными", — рассказала Манижа на пресс-конференции.

Манижа отметила высокий уровень организации конкурса и рассказала о первой репетиции на сцене в Роттердаме.
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"Репетиция не была сложной, на самом деле это было фантастически. И организация прекрасна. Все было замечательно", — заявила Манижа на пресс-конференции.
Вклад организаторов также отметил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
"Я как глава делегации (от России. — Прим. ред.) очень благодарен голландской стороне и Европейскому вещательному союзу, что, превозмогая все проблемы, вы все-таки смогли организовать Евровидение в этом году", — отметил он.
Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем с песней "Russian Woman".
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияШоу-бизнесРоттердам
 
 
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