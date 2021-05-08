https://ria.ru/20210508/lavina-1731496388.html
При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека
При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:22
2021-05-08T16:22
2021-05-08T16:45
альпы
франция
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154920/25/1549202593_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a522b8e4d1913d155568892c3beaee20.jpg
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти.Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.Как передает агентство Франс Пресс, некоторые из попавших под снежный поток туристов не пострадали.
https://ria.ru/20201211/alpinizm-1588643529.html
альпы
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154920/25/1549202593_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a5939e1a7e5fa957d4ace353cefe5d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альпы, франция, происшествия, в мире