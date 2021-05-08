https://ria.ru/20210508/lavina-1731496388.html

При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека

При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:22

2021-05-08T16:22

2021-05-08T16:45

альпы

франция

происшествия

в мире

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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти.Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.Как передает агентство Франс Пресс, некоторые из попавших под снежный поток туристов не пострадали.

https://ria.ru/20201211/alpinizm-1588643529.html

альпы

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2021

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альпы, франция, происшествия, в мире