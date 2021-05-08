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При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека
При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:22
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альпы
франция
происшествия
в мире
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти.Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.Как передает агентство Франс Пресс, некоторые из попавших под снежный поток туристов не пострадали.
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альпы, франция, происшествия, в мире

При сходе лавины во французских Альпах погибли четыре человека

16:22 08.05.2021 (обновлено: 16:45 08.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / Avoriaz ResortФранцузские Альпы
Французские Альпы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / Avoriaz Resort
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу при сходе лавины во французском департаменте Савойя, сообщили местные власти.
Лавина сошла в Котских Альпах в районе перевала Галибье близ коммуны Валлуар. К месту инцидента прибыли служащие высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки.
По данным префектуры, лавина накрыла две группы туристов.
"По предварительным подсчетам, скончались четверо, ведутся поиски, чтобы убедиться, что никого больше нет под снегом", - говорится в заявлении префектуры в Twitter.
Как передает агентство Франс Пресс, некоторые из попавших под снежный поток туристов не пострадали.
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