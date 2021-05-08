https://ria.ru/20210508/latviya-1731509644.html

Президент Латвии назвал Вторую мировую чужой войной

Президент Латвии назвал Вторую мировую чужой войной

Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой". РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T19:14

2021-05-08T19:14

2021-05-08T21:55

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эгилс левитс

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РИГА, 8 мая — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой".Он отметил, что разгром нацизма "не принес освобождения" Латвии."Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой", — заключил Левитс.Латвия настаивает, что с 1940 по 1991 год была оккупирована СССР.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году Советским Союзом не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и Прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

https://ria.ru/20210504/ukraina-1731141811.html

https://ria.ru/20210507/voyna-1731443914.html

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россия, эгилс левитс, эстония, латвия, в мире