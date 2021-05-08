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Президент Латвии назвал Вторую мировую чужой войной
Президент Латвии назвал Вторую мировую чужой войной
Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой". РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T19:14
2021-05-08T21:55
россия
эгилс левитс
эстония
латвия
в мире
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РИГА, 8 мая — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой".Он отметил, что разгром нацизма "не принес освобождения" Латвии."Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой", — заключил Левитс.Латвия настаивает, что с 1940 по 1991 год была оккупирована СССР.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году Советским Союзом не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и Прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
https://ria.ru/20210504/ukraina-1731141811.html
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россия, эгилс левитс, эстония, латвия, в мире

Президент Латвии назвал Вторую мировую чужой войной

19:14 08.05.2021 (обновлено: 21:55 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2019
Президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 8 мая — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой".
"Восьмого мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", — сказал президент журналистам.
Он отметил, что разгром нацизма "не принес освобождения" Латвии.
"Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой", — заключил Левитс.
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Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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