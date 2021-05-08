https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html
В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине
В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T07:33
2021-05-08T07:33
2021-05-08T09:31
россия
георгий мурадов
симферополь
республика крым
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть полуостров Украине.Так он прокомментировал пост на русскоязычной странице посольства США в Facebook, в котором Вашингтон призвал передать Киеву полный контроль над Крымом.Он подчеркнул, что Крым — это не территория, а прежде всего народ, имеющий, в отличие от "молодых американских ковбоев", 2500-летний опыт государственности."Крым — это то сакральное место, тот корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации. И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства", — сказал Мурадов.Желание США отобрать у крымчан их родину постпред назвал бредовой идеей."Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю", — заключил собеседник агентства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210507/alyaska-1731436681.html
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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россия, георгий мурадов, симферополь, республика крым, сша, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости.
Вице-премьер правительства Крыма
, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов
назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть полуостров Украине
.
Так он прокомментировал пост на русскоязычной странице посольства США в Facebook
, в котором Вашингтон
призвал передать Киеву полный контроль над Крымом.
"Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение", — сказал Мурадов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Крым — это не территория, а прежде всего народ, имеющий, в отличие от "молодых американских ковбоев", 2500-летний опыт государственности.
"Крым — это то сакральное место, тот корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации. И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства", — сказал Мурадов.
Желание США
отобрать у крымчан их родину постпред назвал бредовой идеей.
"Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике
, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю", — заключил собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.