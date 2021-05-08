https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html

В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине

В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T07:33

2021-05-08T07:33

2021-05-08T09:31

россия

георгий мурадов

симферополь

республика крым

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть полуостров Украине.Так он прокомментировал пост на русскоязычной странице посольства США в Facebook, в котором Вашингтон призвал передать Киеву полный контроль над Крымом.Он подчеркнул, что Крым — это не территория, а прежде всего народ, имеющий, в отличие от "молодых американских ковбоев", 2500-летний опыт государственности."Крым — это то сакральное место, тот корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации. И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства", — сказал Мурадов.Желание США отобрать у крымчан их родину постпред назвал бредовой идеей."Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю", — заключил собеседник агентства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210507/alyaska-1731436681.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

симферополь

республика крым

сша

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россия, георгий мурадов, симферополь, республика крым, сша, политика