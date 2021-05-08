https://ria.ru/20210508/kosmos-1731494511.html

Эксперт объяснил рост космической активности

Эксперт объяснил рост космической активности

Рост космической активности в 2021 году, который зафиксировал российский военный комплекс "Окно-М", может быть связан с тенденцией на создание орбитальных... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:58

2021-05-08T15:58

2021-05-08T15:58

россия

иван моисеев

институт космической политики

илон маск

oneweb

космос - риа наука

spacex

таджикистан

индия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Рост космической активности в 2021 году, который зафиксировал российский военный комплекс "Окно-М", может быть связан с тенденцией на создание орбитальных группировок по несколько сотен спутников, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский оптико-электронный комплекс "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир), за четыре месяца 2021 проконтролировал движение около 30 тысяч космических объектов. В то же время, в 2020 году на основе информации от "Окна-М" "был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов."Последние годы пошло резкое наращивание числа спутников. Самый большой вклад делает группировка Starlink, которую запускает (компания Илона Маска – ред.) SpaceX, очень много аппаратов. К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция – очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания", - сказал Моисеев.Он пояснил, что даже очень небольшой аппарат, например, кубсат размерами 10 на 10 на 10 сантиметров и массой один килограмм, можно запросто засечь, если он находится на низкой орбите.В качестве подтверждения общей тенденции он напомнил, что Индия запускала более 100 спутников за раз, а Россия проводила старт ракеты с более чем 70 аппаратами."Несколько недель уже с большой интенсивностью запускают Starlink по 60 спутников за раз. Если все это сосчитать, возможно, это эту дельту и объясняет", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html

https://ria.ru/20210416/gagarin-1728481834.html

россия

таджикистан

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россия, иван моисеев, институт космической политики, илон маск, oneweb, космос - риа наука, spacex, таджикистан, индия