Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/kosmos-1731494511.html
Эксперт объяснил рост космической активности
Эксперт объяснил рост космической активности
Рост космической активности в 2021 году, который зафиксировал российский военный комплекс "Окно-М", может быть связан с тенденцией на создание орбитальных... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:58
2021-05-08T15:58
россия
иван моисеев
институт космической политики
илон маск
oneweb
космос - риа наука
spacex
таджикистан
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603474207_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_5f6aa39b568dfea899c724d696929a2e.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Рост космической активности в 2021 году, который зафиксировал российский военный комплекс "Окно-М", может быть связан с тенденцией на создание орбитальных группировок по несколько сотен спутников, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский оптико-электронный комплекс "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир), за четыре месяца 2021 проконтролировал движение около 30 тысяч космических объектов. В то же время, в 2020 году на основе информации от "Окна-М" "был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов."Последние годы пошло резкое наращивание числа спутников. Самый большой вклад делает группировка Starlink, которую запускает (компания Илона Маска – ред.) SpaceX, очень много аппаратов. К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция – очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания", - сказал Моисеев.Он пояснил, что даже очень небольшой аппарат, например, кубсат размерами 10 на 10 на 10 сантиметров и массой один килограмм, можно запросто засечь, если он находится на низкой орбите.В качестве подтверждения общей тенденции он напомнил, что Индия запускала более 100 спутников за раз, а Россия проводила старт ракеты с более чем 70 аппаратами."Несколько недель уже с большой интенсивностью запускают Starlink по 60 спутников за раз. Если все это сосчитать, возможно, это эту дельту и объясняет", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html
https://ria.ru/20210416/gagarin-1728481834.html
россия
таджикистан
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603474207_137:0:1144:755_1920x0_80_0_0_636d8a0b614e0c3cb10660a7e3ce5a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иван моисеев, институт космической политики, илон маск, oneweb, космос - риа наука, spacex, таджикистан, индия

Эксперт объяснил рост космической активности

15:58 08.05.2021
 
© ESO/O. HainautИзображение кометы 2I/Borisov, полученное на Очень Большом телескопе (VLT) ESO в конце 2019 года, когда комета 2I / Борисов проходила мимо Солнца
Изображение кометы 2I/Borisov, полученное на Очень Большом телескопе (VLT) ESO в конце 2019 года, когда комета 2I / Борисов проходила мимо Солнца - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© ESO/O. Hainaut
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Рост космической активности в 2021 году, который зафиксировал российский военный комплекс "Окно-М", может быть связан с тенденцией на создание орбитальных группировок по несколько сотен спутников, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский оптико-электронный комплекс "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир), за четыре месяца 2021 проконтролировал движение около 30 тысяч космических объектов. В то же время, в 2020 году на основе информации от "Окна-М" "был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов.
Самая большая в мире цифровая камера будет снимать далекие объекты во Вселенной - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
08:00Наука
Призраки во Вселенной. Как изучают объекты самого дальнего космоса
"Последние годы пошло резкое наращивание числа спутников. Самый большой вклад делает группировка Starlink, которую запускает (компания Илона Маска – ред.) SpaceX, очень много аппаратов. К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция – очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания", - сказал Моисеев.
Он пояснил, что даже очень небольшой аппарат, например, кубсат размерами 10 на 10 на 10 сантиметров и массой один килограмм, можно запросто засечь, если он находится на низкой орбите.
“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 12:00Не верю!
"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну — фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть — сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.
В качестве подтверждения общей тенденции он напомнил, что Индия запускала более 100 спутников за раз, а Россия проводила старт ракеты с более чем 70 аппаратами.
"Несколько недель уже с большой интенсивностью запускают Starlink по 60 спутников за раз. Если все это сосчитать, возможно, это эту дельту и объясняет", - добавил эксперт.
 
РоссияИван МоисеевИнститут космической политикиИлон МаскOneWebКосмос - РИА НаукаSpaceXТаджикистанИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
Лента новостейМолния