Эксперт объяснил рост космической активности
© ESO/O. HainautИзображение кометы 2I/Borisov, полученное на Очень Большом телескопе (VLT) ESO в конце 2019 года, когда комета 2I / Борисов проходила мимо Солнца
© ESO/O. Hainaut
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Рост космической активности в 2021 году, который зафиксировал российский военный комплекс "Окно-М", может быть связан с тенденцией на создание орбитальных группировок по несколько сотен спутников, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский оптико-электронный комплекс "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир), за четыре месяца 2021 проконтролировал движение около 30 тысяч космических объектов. В то же время, в 2020 году на основе информации от "Окна-М" "был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов.
"Последние годы пошло резкое наращивание числа спутников. Самый большой вклад делает группировка Starlink, которую запускает (компания Илона Маска – ред.) SpaceX, очень много аппаратов. К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция – очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания", - сказал Моисеев.
Он пояснил, что даже очень небольшой аппарат, например, кубсат размерами 10 на 10 на 10 сантиметров и массой один килограмм, можно запросто засечь, если он находится на низкой орбите.
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"Несколько недель уже с большой интенсивностью запускают Starlink по 60 спутников за раз. Если все это сосчитать, возможно, это эту дельту и объясняет", - добавил эксперт.