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В Москве за сутки выявили 2765 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2765 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2765, Санкт-Петербурге - 726, Подмосковье - 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:05
2021-05-08T11:05
2021-05-08T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2765, Санкт-Петербурге - 726, Подмосковье - 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2765, 2. Санкт-Петербург - 726, 3. Московская область - 630", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Республиках Алтай и Тува - по 2, в Еврейской автономной области - 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)