https://ria.ru/20210508/koronavirus-1731470248.html

В Москве за сутки выявили 2765 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 2765 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2765, Санкт-Петербурге - 726, Подмосковье - 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:05

2021-05-08T11:05

2021-05-08T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579277260_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_5060efd4a4a87c397b97a7420ee15620.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2765, Санкт-Петербурге - 726, Подмосковье - 630, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2765, 2. Санкт-Петербург - 726, 3. Московская область - 630", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Республиках Алтай и Тува - по 2, в Еврейской автономной области - 1.

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)