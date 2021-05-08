https://ria.ru/20210508/koronavirus-1731469748.html

В России за сутки 8255 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8255 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 8 255 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 4 488 615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:02

2021-05-08T11:02

2021-05-08T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 255 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 4 488 615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 2482, Санкт-Петербурге — 861, Подмосковье — 423.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество