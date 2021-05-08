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В России за сутки 8255 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8255 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8 255 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 4 488 615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:02
2021-05-08T11:02
2021-05-08T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 255 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 4 488 615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 2482, Санкт-Петербурге — 861, Подмосковье — 423.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество