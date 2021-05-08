https://ria.ru/20210508/kollektory-1731461043.html
Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой
Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости, какие меры стоит предпринять гражданину... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T08:48
2021-05-08T08:48
2021-05-08T15:20
эльман мехтиев
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
экономика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости, какие меры стоит предпринять гражданину при высокой кредитной нагрузке."Наверное, главный совет: вовремя контролировать этот показатель и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании в другой финансовой организации. Однако в условиях, когда платежеспособность россиян нестабильна, многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на заявки ряда подобных заемщиков", — говорит он.Стоит также попробовать договориться со своим кредитором о реструктуризации, то есть о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока. Это позволит снизить платежную нагрузку и продолжить выполнять свои обязательства.Нелишним будет пересмотреть свой бюджет, добавляет Мехтиев. По его словам, практика показывает, что при четком планировании удается сэкономить 10-15% своих доходов, которые можно направить на погашение долга.В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей.Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы."Условно, при зарплате 200 тысяч рублей отдавать 50% на погашение своих кредитных обязательств не выглядит чем-то нереальным, при этом при доходе в 20 тысяч рублей такая нагрузка уже критична", — пояснил он.
https://ria.ru/20210415/sber-1728376433.html
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эльман мехтиев, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), экономика
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости, какие меры стоит предпринять гражданину при высокой кредитной нагрузке.
"Наверное, главный совет: вовремя контролировать этот показатель и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании в другой финансовой организации. Однако в условиях, когда платежеспособность россиян нестабильна, многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на заявки ряда подобных заемщиков", — говорит он.
Стоит также попробовать договориться со своим кредитором о реструктуризации, то есть о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока. Это позволит снизить платежную нагрузку и продолжить выполнять свои обязательства.
Нелишним будет пересмотреть свой бюджет, добавляет Мехтиев. По его словам, практика показывает, что при четком планировании удается сэкономить 10-15% своих доходов, которые можно направить на погашение долга.
В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей.
Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы.
"Условно, при зарплате 200 тысяч рублей отдавать 50% на погашение своих кредитных обязательств не выглядит чем-то нереальным, при этом при доходе в 20 тысяч рублей такая нагрузка уже критична", — пояснил он.