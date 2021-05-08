https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html

Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле

Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле

Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов). РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:48

2021-05-08T10:48

2021-05-08T10:48

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МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов). По сравнению с аналогичным "докоронавирусным" периодом 2019-го года рост составил 21,8%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Экспорт Китая за отчетный период вырос на 33,8% в годовом исчислении, а импорт - на 22,7%. В результате чего положительное внешнеторговое сальдо КНР подскочило на 149,7% до 1,02 триллиона юаней.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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