https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html
Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле
Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле
Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов). РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:48
2021-05-08T10:48
2021-05-08T10:48
россия-китай: главное
цены на нефть
москва
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_15cfd7b56e4cebdfb484f29b7c20a0d0.jpg
МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов). По сравнению с аналогичным "докоронавирусным" периодом 2019-го года рост составил 21,8%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Экспорт Китая за отчетный период вырос на 33,8% в годовом исчислении, а импорт - на 22,7%. В результате чего положительное внешнеторговое сальдо КНР подскочило на 149,7% до 1,02 триллиона юаней.
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, москва, китай, экономика