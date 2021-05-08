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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html
Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле
Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле
Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов). РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:48
2021-05-08T10:48
россия-китай: главное
цены на нефть
москва
китай
экономика
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МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов). По сравнению с аналогичным "докоронавирусным" периодом 2019-го года рост составил 21,8%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Экспорт Китая за отчетный период вырос на 33,8% в годовом исчислении, а импорт - на 22,7%. В результате чего положительное внешнеторговое сальдо КНР подскочило на 149,7% до 1,02 триллиона юаней.
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цены на нефть, москва, китай, экономика

Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле

10:48 08.05.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 триллиона юаней (около 1,8 триллиона долларов).
По сравнению с аналогичным "докоронавирусным" периодом 2019-го года рост составил 21,8%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая за отчетный период вырос на 33,8% в годовом исчислении, а импорт - на 22,7%. В результате чего положительное внешнеторговое сальдо КНР подскочило на 149,7% до 1,02 триллиона юаней.
 
Россия-Китай: ГлавноеЦены на нефтьМоскваКитайЭкономика
 
 
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