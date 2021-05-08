https://ria.ru/20210508/kholesterin-1731498400.html

Названы шесть предвестников инсульта

Названы шесть предвестников инсульта

Специалисты из британской организации British Heart Foundation перечислили признаки, указывающие на возможный инсульт, вызванный высоким содержанием "вредного"... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:48

2021-05-08T16:48

2021-05-08T17:51

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/47/1556604703_0:332:2457:1714_1920x0_80_0_0_af76542ad0b9a64ebfe6da3f6ecaf5a2.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Специалисты из британской организации British Heart Foundation перечислили признаки, указывающие на возможный инсульт, вызванный высоким содержанием "вредного" холестерина в крови, пишет Express.В материале отмечается, что при избытке холестерина прекращается кровоснабжение мозга и это может грозить инсультом. Также большое количество холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, и кислород и питательные вещества не могут достичь сердца, что приводит к сердечному приступу.По мнению медиков, к тревожным симптомам можно отнести боли в груди или в конечностях из-за блокировки артерии. Стоит обратить внимание на спутанность сознания, которая может возникать из-за того, что кровь не поступает в мозг, а еще слабость в мышцах, затрудненное дыхание и усталость. Врачи предупреждают, что пагубные привычки (курение, отсутствие физической активности, избыточный вес и высокое содержание жиров в пище) повышают уровень "плохого" холестерина в крови. В качестве профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара.

https://ria.ru/20210501/insult-1730874557.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество