https://ria.ru/20210508/kholesterin-1731498400.html
Названы шесть предвестников инсульта
Названы шесть предвестников инсульта
Специалисты из британской организации British Heart Foundation перечислили признаки, указывающие на возможный инсульт, вызванный высоким содержанием "вредного"... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:48
2021-05-08T16:48
2021-05-08T17:51
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Специалисты из британской организации British Heart Foundation перечислили признаки, указывающие на возможный инсульт, вызванный высоким содержанием "вредного" холестерина в крови, пишет Express.В материале отмечается, что при избытке холестерина прекращается кровоснабжение мозга и это может грозить инсультом. Также большое количество холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, и кислород и питательные вещества не могут достичь сердца, что приводит к сердечному приступу.По мнению медиков, к тревожным симптомам можно отнести боли в груди или в конечностях из-за блокировки артерии. Стоит обратить внимание на спутанность сознания, которая может возникать из-за того, что кровь не поступает в мозг, а еще слабость в мышцах, затрудненное дыхание и усталость. Врачи предупреждают, что пагубные привычки (курение, отсутствие физической активности, избыточный вес и высокое содержание жиров в пище) повышают уровень "плохого" холестерина в крови. В качестве профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара.
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здоровье, общество
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Специалисты из британской
организации British Heart Foundation перечислили признаки, указывающие на возможный инсульт, вызванный высоким содержанием "вредного" холестерина в крови, пишет Express
.
В материале отмечается, что при избытке холестерина прекращается кровоснабжение мозга и это может грозить инсультом. Также большое количество холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, и кислород и питательные вещества не могут достичь сердца, что приводит к сердечному приступу.
По мнению медиков, к тревожным симптомам можно отнести боли в груди или в конечностях из-за блокировки артерии. Стоит обратить внимание на спутанность сознания, которая может возникать из-за того, что кровь не поступает в мозг, а еще слабость в мышцах, затрудненное дыхание и усталость.
Врачи предупреждают, что пагубные привычки (курение, отсутствие физической активности, избыточный вес и высокое содержание жиров в пище) повышают уровень "плохого" холестерина в крови. В качестве профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара.