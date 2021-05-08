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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210508/kachan-1731469305.html
Мосгордума готова рассмотреть предложения увековечить память Качана
Мосгордума готова рассмотреть предложения увековечить память Качана
Памятная табличка на доме артиста Владимира Качана может быть установлена, если поступят обращения в Мосгордуму, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:59
2021-05-08T10:59
культура
владимир качан
коммунарка (москва)
московский театр юного зрителя
школа современной пьесы
иосиф райхельгауз
московская городская дума
евгений герасимов
булат окуджава
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Памятная табличка на доме артиста Владимира Качана может быть установлена, если поступят обращения в Мосгордуму, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Накануне стало известно о смерти артиста в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус. Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке."Я уверен, что люди, которые его знали и которые его любили, коллеги, обратятся к нам. Он достоин памятной доски на доме, где он жил", - сообщил Герасимов.Депутат также рассказал, что Качан был его близким другом, с которым он учился в Щукинском училище. По его словам, актёр был удивительно талантливым человеком во всех сферах, которыми он занимался."Он удивительно талантливый человек, не только в творчестве, но и во всех направлениях, которыми он занимался и увлекался. Я бывал на его спектаклях и концертах, он был удивительно тонким и душевным человеком. К сожалению, он затянул с лечением, если бы он раньше обратился к врачам, то не получилось бы такого запущенностей состояния. Для меня это большой удар, что его не стало", - добавил Герасимов.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы. Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
https://ria.ru/20210508/artist-1731453662.html
https://ria.ru/20210507/kachan-1731440260.html
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владимир качан, коммунарка (москва), московский театр юного зрителя, школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, московская городская дума, евгений герасимов, булат окуджава

Мосгордума готова рассмотреть предложения увековечить память Качана

10:59 08.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Качан
Актер Владимир Качан - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Памятная табличка на доме артиста Владимира Качана может быть установлена, если поступят обращения в Мосгордуму, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Накануне стало известно о смерти артиста в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус. Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке.
Актер Владимир Качан - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
01:48Культура
Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
"Я уверен, что люди, которые его знали и которые его любили, коллеги, обратятся к нам. Он достоин памятной доски на доме, где он жил", - сообщил Герасимов.
Депутат также рассказал, что Качан был его близким другом, с которым он учился в Щукинском училище. По его словам, актёр был удивительно талантливым человеком во всех сферах, которыми он занимался.
Актер Владимир Качан - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Вчера, 20:54
Биография Владимира Качана
"Он удивительно талантливый человек, не только в творчестве, но и во всех направлениях, которыми он занимался и увлекался. Я бывал на его спектаклях и концертах, он был удивительно тонким и душевным человеком. К сожалению, он затянул с лечением, если бы он раньше обратился к врачам, то не получилось бы такого запущенностей состояния. Для меня это большой удар, что его не стало", - добавил Герасимов.
Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы. Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
 
КультураВладимир КачанКоммунарка (Москва)Московский театр юного зрителяШкола современной пьесыИосиф РайхельгаузМосковская городская думаЕвгений ГерасимовБулат Окуджава
 
 
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