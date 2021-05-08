https://ria.ru/20210508/kachan-1731469305.html

Мосгордума готова рассмотреть предложения увековечить память Качана

Мосгордума готова рассмотреть предложения увековечить память Качана

Памятная табличка на доме артиста Владимира Качана может быть установлена, если поступят обращения в Мосгордуму, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:59

2021-05-08T10:59

2021-05-08T10:59

культура

владимир качан

коммунарка (москва)

московский театр юного зрителя

школа современной пьесы

иосиф райхельгауз

московская городская дума

евгений герасимов

булат окуджава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_438727d3c74e0a2e65061bca237dde0e.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Памятная табличка на доме артиста Владимира Качана может быть установлена, если поступят обращения в Мосгордуму, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Накануне стало известно о смерти артиста в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус. Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке."Я уверен, что люди, которые его знали и которые его любили, коллеги, обратятся к нам. Он достоин памятной доски на доме, где он жил", - сообщил Герасимов.Депутат также рассказал, что Качан был его близким другом, с которым он учился в Щукинском училище. По его словам, актёр был удивительно талантливым человеком во всех сферах, которыми он занимался."Он удивительно талантливый человек, не только в творчестве, но и во всех направлениях, которыми он занимался и увлекался. Я бывал на его спектаклях и концертах, он был удивительно тонким и душевным человеком. К сожалению, он затянул с лечением, если бы он раньше обратился к врачам, то не получилось бы такого запущенностей состояния. Для меня это большой удар, что его не стало", - добавил Герасимов.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы. Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".

https://ria.ru/20210508/artist-1731453662.html

https://ria.ru/20210507/kachan-1731440260.html

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир качан, коммунарка (москва), московский театр юного зрителя, школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, московская городская дума, евгений герасимов, булат окуджава