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При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ

При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:29

2021-05-08T16:29

2021-05-08T17:16

афганистан

кабул (город)

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным телеканала, взрывы произошли у школы для девочек в районе Даште-Барчи на западе столицы. Министерство внутренних дел страны сообщило о трёх взрывах. При этом есть сведения, что могли взорваться три ракеты.Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.Позднее источник в сфере здравоохранения сообщил РИА Новости , что в результате взрыва пострадали почти 50 человек.Взрыв произошел примерно в 16.27 по местному времени (14.57 мск).По словам источника, в результате взрыва пострадали 49 человек. В то же время источник среди местных жителей сообщил РИА Новости, что скончались 27 учеников.

афганистан

кабул (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, кабул (город), в мире