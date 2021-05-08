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При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ
При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:29
2021-05-08T17:16
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным телеканала, взрывы произошли у школы для девочек в районе Даште-Барчи на западе столицы. Министерство внутренних дел страны сообщило о трёх взрывах. При этом есть сведения, что могли взорваться три ракеты.Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.Позднее источник в сфере здравоохранения сообщил РИА Новости , что в результате взрыва пострадали почти 50 человек.Взрыв произошел примерно в 16.27 по местному времени (14.57 мск).По словам источника, в результате взрыва пострадали 49 человек. В то же время источник среди местных жителей сообщил РИА Новости, что скончались 27 учеников.
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афганистан, кабул (город), в мире

При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ

16:29 08.05.2021 (обновлено: 17:16 08.05.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, взрывы произошли у школы для девочек в районе Даште-Барчи на западе столицы. Министерство внутренних дел страны сообщило о трёх взрывах. При этом есть сведения, что могли взорваться три ракеты.
Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.
Позднее источник в сфере здравоохранения сообщил РИА Новости , что в результате взрыва пострадали почти 50 человек.
Взрыв произошел примерно в 16.27 по местному времени (14.57 мск).
По словам источника, в результате взрыва пострадали 49 человек. В то же время источник среди местных жителей сообщил РИА Новости, что скончались 27 учеников.
 
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