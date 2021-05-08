https://ria.ru/20210508/kabul-1731497197.html
При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ
При взрывах в Кабуле погибли 15 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:29
2021-05-08T16:29
2021-05-08T17:16
афганистан
кабул (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e433a790a0300162f117751e5af0f8a7.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.По данным телеканала, взрывы произошли у школы для девочек в районе Даште-Барчи на западе столицы. Министерство внутренних дел страны сообщило о трёх взрывах. При этом есть сведения, что могли взорваться три ракеты.Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.Позднее источник в сфере здравоохранения сообщил РИА Новости , что в результате взрыва пострадали почти 50 человек.Взрыв произошел примерно в 16.27 по местному времени (14.57 мск).По словам источника, в результате взрыва пострадали 49 человек. В то же время источник среди местных жителей сообщил РИА Новости, что скончались 27 учеников.
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_b2031c8fc6b1e084bab1ffa154acf410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, кабул (город), в мире
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана
Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News
со ссылкой на источники.
По данным телеканала, взрывы произошли у школы для девочек в районе Даште-Барчи на западе столицы. Министерство внутренних дел страны сообщило о трёх взрывах. При этом есть сведения, что могли взорваться три ракеты.
Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.
Позднее источник в сфере здравоохранения сообщил РИА Новости , что в результате взрыва пострадали почти 50 человек.
Взрыв произошел примерно в 16.27 по местному времени (14.57 мск).
По словам источника, в результате взрыва пострадали 49 человек. В то же время источник среди местных жителей сообщил РИА Новости, что скончались 27 учеников.