Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html
МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме
МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме
Россия озабочена ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации насилия, заявили в РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:38
2021-05-08T15:48
красный полумесяц
бапор
махмуд аббас
москва
оон
восточный иерусалим
россия
иерусалим
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731462691_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_eaa0e986381344f90cd4462d01f05273.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия озабочена ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации насилия, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее Красный Полумесяц сообщил, что число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 205."В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию, отраженную в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, согласно которым экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы."Подобные действия являются нарушением международного права и препятствуют достижению мирного урегулирования на основе создания двух государств – Палестины и Израиля – в границах 1967 г., сосуществующих в мире и безопасности", - отметили в МИД России.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html
https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html
https://ria.ru/20210430/izrail-1730779775.html
москва
восточный иерусалим
россия
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731462691_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d21786bcf8590da0718c8d3f8773c8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красный полумесяц, бапор, махмуд аббас, москва, оон, восточный иерусалим, россия, иерусалим, в мире

МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме

15:38 08.05.2021 (обновлено: 15:48 08.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadПолиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия озабочена ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации насилия, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Красный Полумесяц сообщил, что число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 205.
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 01:04
Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию, отраженную в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, согласно которым экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы.
Очевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 11:50Религия и мировоззрение
Давка в Израиле: почему религиозный праздник обернулся жертвами
"Подобные действия являются нарушением международного права и препятствуют достижению мирного урегулирования на основе создания двух государств – Палестины и Израиля – в границах 1967 г., сосуществующих в мире и безопасности", - отметили в МИД России.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 21:27
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человекВ ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 45 человек. Около 150 пострадало.
В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.
Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
 
Красный полумесяцБАПОРМахмуд АббасМоскваООНВосточный ИерусалимРоссияИерусалимВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
00:11Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
Лента новостейМолния