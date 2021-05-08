https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html

МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме

МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме

Россия озабочена ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации насилия, заявили в РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:38

2021-05-08T15:38

2021-05-08T15:48

красный полумесяц

бапор

махмуд аббас

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия озабочена ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации насилия, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее Красный Полумесяц сообщил, что число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 205."В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию, отраженную в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, согласно которым экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы."Подобные действия являются нарушением международного права и препятствуют достижению мирного урегулирования на основе создания двух государств – Палестины и Израиля – в границах 1967 г., сосуществующих в мире и безопасности", - отметили в МИД России.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".

https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html

https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html

https://ria.ru/20210430/izrail-1730779775.html

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