МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме
15:38 08.05.2021 (обновлено: 15:48 08.05.2021)
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия озабочена ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, призывает все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации насилия, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Красный Полумесяц сообщил, что число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 205.
В ведомстве добавили, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию, отраженную в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, согласно которым экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы.
"Подобные действия являются нарушением международного права и препятствуют достижению мирного урегулирования на основе создания двух государств – Палестины и Израиля – в границах 1967 г., сосуществующих в мире и безопасности", - отметили в МИД России.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.
Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".