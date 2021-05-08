https://ria.ru/20210508/germaniya-1731427339.html

"Зеленые" готовы принести Германию в жертву атлантистам

"Зеленые" готовы принести Германию в жертву атлантистам

"Германии необходимо перехватить внешнеполитическую инициативу в Евросоюзе, поэтому мы не можем достроить "Северный поток — 2", а если и сделаем это, то его не... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:00

2021-05-08T08:00

2021-05-08T08:01

россия

северный поток — 2

бундестаг германии

евросоюз

атлантический совет

германия

китай

сша

берлин (город)

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"Германии необходимо перехватить внешнеполитическую инициативу в Евросоюзе, поэтому мы не можем достроить "Северный поток — 2", а если и сделаем это, то его не нужно использовать". Не противоречит ли одно другому? Нет, для Анналены Бербок, кандидата в канцлеры от "Зеленых", все кажется логичным: на этой неделе она дважды подробно объясняла свои внешнеполитические позиции. Сначала на форуме, организованном Федеральной академией политики безопасности, а потом на мероприятии Атлантического совета.Бербок все активнее раскручивают в качестве будущего канцлера или министра иностранных дел, пока ее партия резко рванула вверх, обогнав даже правящих христианских демократов. До конца сентября рейтинги зеленых, конечно, еще просядут, а у ХДС подрастут, но атлантисты делают все для того, чтобы в будущем правительстве Германии у Бербок был один из двух ключевых постов. Будущий министр иностранных дел с новыми идеями, с призывами пересмотреть немецкую внешнюю политику, сделать ее более активной и, самое главное, "только общеевропейской". Но то, что Бербок продает немцам как общеевропейское, на самом деле является атлантическим, англосаксонским — и прямо противоречит как европейским, так и германским интересам."Мы не проводили активную внешнюю политику, — сетует Бербок, — а ведь Германия — крупнейший игрок в ЕС, так что нам нужно быть активными". Как именно? Нет, нельзя ничего диктовать партнерам по ЕС, уточняет Бербок, "должна быть общая европейская внешняя политика, которая объединяет всех". Но кто же ее будет определять? Уж точно не Берлин, ведь, по Бербок, Германия должна прислушиваться к позиции партнеров. Хотя честнее было бы сказать — подчиняться ей. Бербок считает "фатальной ошибкой" позицию правительства Меркель, которое "вопреки общеевропейской позиции продолжало утверждать, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект". Ведь Германия таким образом саботирует и ослабляет общеевропейскую позицию по отношению к России и делает невозможным для Украины "полагаться на то, что Европа — на ее стороне". А вот "балтийские страны и Польша говорят, что они напуганы из-за ситуации на Украине, а Германия не была твердо на их стороне".То есть Германия, оказывается, мешает Европе становится менее зависимой от России в энергетике, а Украину лишает надежды на защиту и светлое европейское будущее. Эгоистичная, нехорошая Германия, но зеленые придут к власти и все это исправят. Голосуйте за Анналену Бербок!Но что такое "общеевропейская позиция"? Где она по тому же "Северному потоку — 2"? Италия, Австрия, Франция участвуют в проекте — не говоря уже о самой Германии. И это не Европа? А кто тогда Европа? Польша и прибалты? То есть они должны определять общеевропейскую, а значит, и германскую позицию? Нет, конечно, не они — а атлантисты, то есть англосаксы, ведь именно от них зависит внешняя политика почти всех восточно-европейских стран. Так что Анналене Бербок следовало бы быть честнее и говорить прямо: германская внешняя политика должна определяться интересами англосаксов. Но зачем тогда Евросоюз? Достаточно будет НАТО.И речь ведь идет не только о российском направлении — то же самое касается и всех остальных сфер. С китайцами нельзя иметь дел, потому что они угрожают безопасности Европы (Huawei с сетями 5G) и вообще нарушают у себя права человека. Тут, правда, Бербок еще не готова полностью разоружиться перед атлантистами — признает, что нужно бороться против "притеснения уйгуров", но полностью рвать с Китаем не хочет."Если смотреть на мир в черно-белом спектре, то это не отражает реальности. Есть много других оттенков и много вызовов. Иногда нужно бороться очень активно по вопросам прав человека — например, по вопросу принудительного труда уйгуров. Мы должны говорить как европейцы, что на нашем рынке нет продуктов, которые производятся принудительным трудом, мы здесь защищаем наши ценности, права человека. С другой стороны, это не значит, что не должно быть никакого импорта и экспорта между Европой и Китаем, это что-то невероятное. Мы очевидно зависим от отношений с ними, но мы можем сказать, что мы не будем принимать определенные продукты из этих регионов. То есть это балансирование прав человека с экономическими интересами".Балансирование прав человека с экономическими интересами — очень увлекательное занятие для Германии, особенно в ситуации, когда немцев принуждают играть по чужой повестке, участвовать в борьбе с Китаем под придуманными англосаксами лозунгами "рабского труда уйгуров". Понятно, что часть немецкого населения верит в антикитайскую пропаганду — как верит и в антироссийскую. Ничего удивительного: три четверти века англосаксонского воспитания в духе "американцы — наш незаменимый благодетель и союзник" не прошли даром. Хотя контролировать немецкое общественное мнение становится все труднее: все последние годы растет число тех, кто видит именно в Штатах главную угрозу для Германии. И эту тенденцию не переломить никаким зеленым новичкам на вершине немецкой политики.Причем если в годы президентства Трампа рост недоверия к Америке пытались списать на негативное отношение немцев именно к "сумасбродному президенту", то сейчас такая уловка уже не пройдет. Проведенный недавно институтом маркетинговых исследований Latana опрос "Индекс восприятия демократии" показал, что главной внешней угрозой для Германии и немецкой демократии является влияние Америки. Так считают 36 процентов — на пятую часть больше, чем в прошлом году, при "ужасном Трампе".При этом опасающихся Китая 33 процента, а России — 29. То есть, несмотря на всю антироссийскую агитацию и пропаганду (и ее новые повороты — вспомнить хотя бы всю историю с Навальным, активно раскручиваемую в Германии), Америка проигрывает России битву за симпатии немцев.Но именно поэтому и активизируется ставка на зеленых — чем сильнее антиамериканские настроения в немецком обществе в целом, тем важнее для атлантистов усилить свои позиции в немецкой элите. Сформировать после сентябрьских выборов в бундестаг такое новое правительство, в котором за внешнюю политику будет отвечать человек, для которого германские национальные интересы не существуют, а общеевропейскими являются те, что определяются атлантическими стратегами. Однако при всем напоре "зеленой волны" очень сомнительно, что национально-ориентированные немецкие элиты и немецкие избиратели дадут так легко обмануть себя и провести "озеленение" Германии. Вектор немецкой истории направлен в сторону обретения большей самостоятельности — а зеленые хотят повернуть время вспять.

https://ria.ru/20210505/moratoriy-1731221187.html

https://ria.ru/20210413/kantsler-1727966900.html

https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html

https://ria.ru/20210406/germaniya-1604346055.html

https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html

россия

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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