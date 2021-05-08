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ОНФ поддержал идею бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня
ОНФ поддержал идею бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня
Общероссийский народный фронт (ОНФ) приветствует обращение "Газпрома" в правительство с инициативой бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T20:47
2021-05-09T01:09
день победы-2021
россия
газпром
общероссийский народный фронт
газпром межрегионгаз
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) приветствует обращение "Газпрома" в правительство с инициативой бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в российских регионах, сообщили в пресс-службе ОНФ.Ранее директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил, что "Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании."Газпром межрегионгаз" с 2015 года проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.
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"Могила Неизвестного солдата": священное пламя у стен Кремля
Мемориал «Могила Неизвестного солдата» был открыт 8 мая 1967 года. В этот день на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова. При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.
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россия, газпром, общероссийский народный фронт, газпром межрегионгаз, общество

ОНФ поддержал идею бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня

20:47 08.05.2021 (обновлено: 01:09 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) приветствует обращение "Газпрома" в правительство с инициативой бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в российских регионах, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Ранее директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил, что "Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании.

"Народный фронт приветствует реакцию "Газпрома" на предложение о безвозмездной подаче газа к Вечному огню в российских регионах. Общероссийский народный фронт неоднократно привлекал внимание газоснабжающих монополистов к проблеме бесперебойной подачи газа к мемориалам "Вечный огонь" и предлагал подавать его на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

"Газпром межрегионгаз" с 2015 года проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.
 
День Победы-2021РоссияГазпромОбщероссийский народный фронтГазпром межрегионгазОбщество
 
 
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