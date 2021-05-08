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"Газпром" предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня
"Газпром" предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня
"Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T17:09
2021-05-09T01:10
день победы-2021
россия
газпром
газпром межрегионгаз
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов."Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство РФ, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - добавил он."Газпром межрегионгаз" с 2015 года проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.
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россия, газпром, газпром межрегионгаз, экономика

"Газпром" предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

17:09 08.05.2021 (обновлено: 01:10 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРебенок у Вечного огня во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великом Новгороде
Ребенок у Вечного огня во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы "Газпром". И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в 0 рублей", - сказал Густов в эфире телеканала НТВ.

"Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство РФ, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - добавил он.
"Газпром межрегионгаз" с 2015 года проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.
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