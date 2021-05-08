https://ria.ru/20210508/gaz-1731500252.html

"Газпром" предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

"Газпром" предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

"Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T17:09

2021-05-08T17:09

2021-05-09T01:10

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов."Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство РФ, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - добавил он."Газпром межрегионгаз" с 2015 года проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, работы по реконструкции памятников и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

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россия, газпром, газпром межрегионгаз, экономика