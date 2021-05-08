https://ria.ru/20210508/flagi-1731463362.html
Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии
Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии
Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T09:28
2021-05-08T09:28
2021-05-08T18:56
день победы
владивосток
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472093_0:405:2921:2048_1920x0_80_0_0_1026da3fa0e4d0413d4aedbc092c6ba5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской администрации.На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472093_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56d86c1c583f45aa09c3ca424f6d5d35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, владивосток, общество
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости.
Мэрия Владивостока
проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской администрации.
На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии
, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии
. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.
По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.
По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.
Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.