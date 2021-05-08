https://ria.ru/20210508/flagi-1731463362.html

Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии

Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии

Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T09:28

2021-05-08T09:28

2021-05-08T18:56

день победы

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской администрации.На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.

владивосток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, владивосток, общество