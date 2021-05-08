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Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии
Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии
Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T09:28
2021-05-08T18:56
день победы
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской администрации.На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.
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день победы, владивосток, общество

Во Владивостоке заменили флаги к 9 Мая, похожие на символику ВМС Японии

09:28 08.05.2021 (обновлено: 18:56 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской администрации.
На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.
По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.
По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.
Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.
 
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