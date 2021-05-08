https://ria.ru/20210508/drony-1731468178.html

Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы

Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы

Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:38

2021-05-08T10:38

2021-05-08T15:36

россия

день победы

ржев

технологии

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.Беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала."Это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть истории нашей страны", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.Члены РДШ из школ Ржева помогали специалистам компании готовить дроны. Они расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету.

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ржев

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2021

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Дроны "нарисовали" орден ВОВ над Ржевским мемориалом Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая, приурочив шоу к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дроны "нарисовали" в небе орден Отечественной войны, памятник Советскому солдату, журавлей и голубя мира. 2021-05-08T10:38 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, ржев, технологии, общество