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Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы
Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы
Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:38
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россия
день победы
ржев
технологии
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.Беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала."Это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть истории нашей страны", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.Члены РДШ из школ Ржева помогали специалистам компании готовить дроны. Они расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету.
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Дроны "нарисовали" орден ВОВ над Ржевским мемориалом
Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая, приурочив шоу к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дроны "нарисовали" в небе орден Отечественной войны, памятник Советскому солдату, журавлей и голубя мира.
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60
россия, день победы, ржев, технологии, общество

Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы

10:38 08.05.2021 (обновлено: 15:36 08.05.2021)
 
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.
Беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала.
"Это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть истории нашей страны", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.
Члены РДШ из школ Ржева помогали специалистам компании готовить дроны. Они расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету.
"Шоу оказалось очень впечатляющим, подобного рода акции помогают нам — школьникам — стать частью масштабных событий. Сегодняшняя акция несет в себе историю нашей великой страны, историю, которую мы обязаны знать, помнить и чтить!" — считает ученица 13-й школы Ржева Екатерина Старцева.
 
РоссияДень ПобедыРжевТехнологииОбщество
 
 
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