https://ria.ru/20210508/drony-1731468178.html
Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы
Над Ржевским мемориалом показали световое шоу с дронами ко Дню Победы
Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:38
2021-05-08T10:38
2021-05-08T15:36
россия
день победы
ржев
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731469296_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a2eee2262d670aec0648452262b04be8.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.Беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала."Это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть истории нашей страны", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.Члены РДШ из школ Ржева помогали специалистам компании готовить дроны. Они расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету.
россия
ржев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731469296_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_79abe772f79630dd7ff3ad63b1453685.jpg
Дроны "нарисовали" орден ВОВ над Ржевским мемориалом
Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая, приурочив шоу к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дроны "нарисовали" в небе орден Отечественной войны, памятник Советскому солдату, журавлей и голубя мира.
2021-05-08T10:38
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день победы, ржев, технологии, общество
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью активисты Российского движения школьников (РДШ) устроили у Ржевского мемориала световое шоу, подняв в небо тысячу дронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе движения.
Беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала.
"Это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть истории нашей страны", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Геоскан", помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов.
Члены РДШ из школ Ржева помогали специалистам компании готовить дроны. Они расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету.
"Шоу оказалось очень впечатляющим, подобного рода акции помогают нам — школьникам — стать частью масштабных событий. Сегодняшняя акция несет в себе историю нашей великой страны, историю, которую мы обязаны знать, помнить и чтить!" — считает ученица 13-й школы Ржева Екатерина Старцева.