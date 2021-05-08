https://ria.ru/20210508/dollar-1731451162.html

Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов

Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов

Как правило, январь и весенние месяцы — самые благоприятные для рубля. На курс влияет множество факторов, самый известный из которых — налоговый период. Продажа РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T02:15

2021-05-08T02:15

2021-05-08T02:15

qbf

олег богданов

россия

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Как правило, январь и весенние месяцы — самые благоприятные для рубля. На курс влияет множество факторов, самый известный из которых — налоговый период. Продажа валютной выручки российскими экспортерами поддерживает рубль, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик QBF Олег Богданов.До введения бюджетного правила наша валюта реагировала на колебания нефтяных цен, которые обычно растут зимой и летом, перед сезоном отпусков. В эти периоды рубль выглядел стабильнее, но сейчас зависимость сгладилась.Традиционно стрессовыми для российской валюты месяцами являются август-сентябрь. В эти месяцы происходили главные финансовые кризисы. Многое зависит и от уровня риска на мировых рынках. Чем он ниже, тем больше скупают рубль, заключил Богданов.

https://ria.ru/20210503/dollar-1730794343.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qbf, олег богданов, россия, доллар, рубль, экономика