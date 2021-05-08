Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Как правило, январь и весенние месяцы — самые благоприятные для рубля. На курс влияет множество факторов, самый известный из которых — налоговый период. Продажа валютной выручки российскими экспортерами поддерживает рубль, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
"У рубля не наблюдается сезонности по годам или месяцам. Как показывает новейшая российская история, рубль падает в любую погоду, может снижаться и летом, и осенью, и зимой, и весной. Динамика рубля может зависеть от платежей по внешнему долгу. Когда платежи большие — можно посмотреть график на ближайший год на сайте Банка России — тогда рубль находится под давлением", — уточняет эксперт.
До введения бюджетного правила наша валюта реагировала на колебания нефтяных цен, которые обычно растут зимой и летом, перед сезоном отпусков. В эти периоды рубль выглядел стабильнее, но сейчас зависимость сгладилась.
Традиционно стрессовыми для российской валюты месяцами являются август-сентябрь. В эти месяцы происходили главные финансовые кризисы. Многое зависит и от уровня риска на мировых рынках. Чем он ниже, тем больше скупают рубль, заключил Богданов.