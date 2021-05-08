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Роспотребнадзор поручил проверить пищевые добавки с диоксидом титана
Роспотребнадзор поручил проверить пищевые добавки с диоксидом титана
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:52
2021-05-08T13:52
2021-05-08T20:46
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евросоюз
еда
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана, сообщило ведомство на своем сайте.Отмечается, что это связано с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности о возможной генотоксичности искусственного красителя Е171.Российские научно-исследовательские организации оценят возможные риски, специалисты приведут нормативные акты в соответствие с законодательством ЕС.В 2019 году в России уже исследовали диоксид титана в составе пищевой добавки Е171, установив возможные риски только для наноформы.
https://ria.ru/20200519/1571666330.html
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анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евросоюз, еда, общество