https://ria.ru/20210508/dobavki-1731483720.html

Роспотребнадзор поручил проверить пищевые добавки с диоксидом титана

Роспотребнадзор поручил проверить пищевые добавки с диоксидом титана

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:52

2021-05-08T13:52

2021-05-08T20:46

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евросоюз

еда

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564937543_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_00532be8ab94ee6df5a5e9a4bc7dc665.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана, сообщило ведомство на своем сайте.Отмечается, что это связано с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности о возможной генотоксичности искусственного красителя Е171.Российские научно-исследовательские организации оценят возможные риски, специалисты приведут нормативные акты в соответствие с законодательством ЕС.В 2019 году в России уже исследовали диоксид титана в составе пищевой добавки Е171, установив возможные риски только для наноформы.

https://ria.ru/20200519/1571666330.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евросоюз, еда, общество