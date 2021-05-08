https://ria.ru/20210508/deti-1731491358.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье
Четверо детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в тяжелом состоянии, они продолжают лечение в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:29
2021-05-08T15:29
2021-05-08T15:46
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Четверо детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в тяжелом состоянии, они продолжают лечение в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.Пациентам в реанимации также проведены необходимые оперативные вмешательства в связи с сочетанными травмами по жизненным показаниям. Вся необходимая медицинская помощь оказывается с привлечением ведущих специалистов в рамках междисциплинарного подхода, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html
ставропольский край
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РИА Новости
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ставропольский край, происшествия