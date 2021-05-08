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Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье
Четверо детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в тяжелом состоянии, они продолжают лечение в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:29
2021-05-08T15:46
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Четверо детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в тяжелом состоянии, они продолжают лечение в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.Пациентам в реанимации также проведены необходимые оперативные вмешательства в связи с сочетанными травмами по жизненным показаниям. Вся необходимая медицинская помощь оказывается с привлечением ведущих специалистов в рамках междисциплинарного подхода, уточнили в пресс-службе.
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ставропольский край, происшествия

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье

15:29 08.05.2021 (обновлено: 15:46 08.05.2021)
 
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео очевидца
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Четверо детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в тяжелом состоянии, они продолжают лечение в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.

"Четверо детей, продолжающих лечение в отделение реанимации и интенсивной терапии, находятся в тяжелом состоянии. Одна девочка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ей проведено необходимое оперативное лечение, после контрольных обследований планируется выписка", - говорится в сообщении.

Пациентам в реанимации также проведены необходимые оперативные вмешательства в связи с сочетанными травмами по жизненным показаниям. Вся необходимая медицинская помощь оказывается с привлечением ведущих специалистов в рамках междисциплинарного подхода, уточнили в пресс-службе.
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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