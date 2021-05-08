Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
Ранее на этой неделе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН обеспокоена ситуацией в лагере – там продолжают находиться около 60 000 человек, более 31 000 из них - дети в возрасте до 12 лет. По данным ООН, там выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались.
"Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства", - сказал Кузьмин.
По его словам, государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой.
Он отметил, что российские власти активно занимаются возвращением на родину детей из стран, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. "Эти меры направлены в том числе на детей, которые сами были завербованы или чьи родители были завербованы террористами. Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан", - рассказал дипломат. "В целом же, с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 – из Сирии", - добавил он.
Эль-Холь расположен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии - территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США. В лагере проживают, по разным данным, от 60 до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ*. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.