https://ria.ru/20210508/deti-1731453152.html

Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии

Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии

Россия призывает международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии на фоне вспышки коронавируса там, заявил в ходе... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T01:18

2021-05-08T01:18

2021-05-08T01:18

коронавирус covid-19

россия

сирийские демократические силы

стефан дюжаррик

совет безопасности оон

сирия

оон

сша

в мире

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ООН, 8 мая – РИА Новости. Россия призывает международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии на фоне вспышки коронавируса там, заявил в ходе неформального заседания СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.Ранее на этой неделе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН обеспокоена ситуацией в лагере – там продолжают находиться около 60 000 человек, более 31 000 из них - дети в возрасте до 12 лет. По данным ООН, там выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались.По его словам, государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой.Он отметил, что российские власти активно занимаются возвращением на родину детей из стран, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. "Эти меры направлены в том числе на детей, которые сами были завербованы или чьи родители были завербованы террористами. Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан", - рассказал дипломат. "В целом же, с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 – из Сирии", - добавил он.Эль-Холь расположен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии - территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США. В лагере проживают, по разным данным, от 60 до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ*. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html

https://ria.ru/20210505/siriya-1731185968.html

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сирия

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коронавирус covid-19, россия, сирийские демократические силы, стефан дюжаррик, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире