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Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
Россия призывает международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии на фоне вспышки коронавируса там, заявил в ходе... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T01:18
2021-05-08T01:18
коронавирус covid-19
россия
сирийские демократические силы
стефан дюжаррик
совет безопасности оон
сирия
оон
сша
в мире
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ООН, 8 мая – РИА Новости. Россия призывает международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии на фоне вспышки коронавируса там, заявил в ходе неформального заседания СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.Ранее на этой неделе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН обеспокоена ситуацией в лагере – там продолжают находиться около 60 000 человек, более 31 000 из них - дети в возрасте до 12 лет. По данным ООН, там выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались.По его словам, государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой.Он отметил, что российские власти активно занимаются возвращением на родину детей из стран, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. "Эти меры направлены в том числе на детей, которые сами были завербованы или чьи родители были завербованы террористами. Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан", - рассказал дипломат. "В целом же, с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 – из Сирии", - добавил он.Эль-Холь расположен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии - территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США. В лагере проживают, по разным данным, от 60 до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ*. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html
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коронавирус covid-19, россия, сирийские демократические силы, стефан дюжаррик, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире

Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии

01:18 08.05.2021
 
© РИА НовостиДети в лагере Эль-Холь на севере Сирии
Дети в лагере Эль-Холь на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ООН, 8 мая – РИА Новости. Россия призывает международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии на фоне вспышки коронавируса там, заявил в ходе неформального заседания СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
Ранее на этой неделе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН обеспокоена ситуацией в лагере – там продолжают находиться около 60 000 человек, более 31 000 из них - дети в возрасте до 12 лет. По данным ООН, там выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались.
"Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства", - сказал Кузьмин.
По его словам, государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой.
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Он отметил, что российские власти активно занимаются возвращением на родину детей из стран, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. "Эти меры направлены в том числе на детей, которые сами были завербованы или чьи родители были завербованы террористами. Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан", - рассказал дипломат. "В целом же, с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 – из Сирии", - добавил он.
Эль-Холь расположен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии - территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США. В лагере проживают, по разным данным, от 60 до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ*. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Коронавирус COVID-19РоссияСирийские демократические силыСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНСирияООНСШАВ мире
 
 
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