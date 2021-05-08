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Военный эксперт оценил ночную высадку десантников США в Эстонии
Военный эксперт оценил ночную высадку десантников США в Эстонии
Высадка более 700 военных из США является масштабным событием для Эстонии, но для американцев особой сложности не представляла, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:33
2021-05-08T15:33
россия
константин сивков
нато
эстония
сша
безопасность
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Высадка более 700 военных из США является масштабным событием для Эстонии, но для американцев особой сложности не представляла, заявил РИА Новости российский военный эксперт доктор военных наук Константин Сивков.Военные армии США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Эстонские военные уточнили, что основная часть десантников была доставлена транспортными самолетами непосредственно из США."Для Эстонии 700 американских военнослужащих, это, конечно, колоссальная цифра ... Конечно, для них большое событие", - сказал Сивков.В целом переброску 700 человек из США в Эстонию он назвал несложной и незначительной для американских военнослужащих задачей. При этом эксперт призвал не недооценивать этот шаг.Связывать масштабное десантирование в Эстонии с предстоящим празднованием Дня Победы в России он не стал. "Когда готовятся какие-то акты военные, их связывают не с праздниками, а связывают с конкретными моментами, которые выгодны для нападения", - пояснил эксперт.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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353
60
Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии
Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО.
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россия, константин сивков, нато, эстония, сша, безопасность

Военный эксперт оценил ночную высадку десантников США в Эстонии

15:33 08.05.2021
 
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные, готовящиеся к десантированию в Эстонии
Американские военные, готовящиеся к десантированию в Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Высадка более 700 военных из США является масштабным событием для Эстонии, но для американцев особой сложности не представляла, заявил РИА Новости российский военный эксперт доктор военных наук Константин Сивков.
Военные армии США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Эстонские военные уточнили, что основная часть десантников была доставлена транспортными самолетами непосредственно из США.
"Для Эстонии 700 американских военнослужащих, это, конечно, колоссальная цифра ... Конечно, для них большое событие", - сказал Сивков.
В целом переброску 700 человек из США в Эстонию он назвал несложной и незначительной для американских военнослужащих задачей. При этом эксперт призвал не недооценивать этот шаг.
"Казалось бы, в общем-то, мелочь, но с другой стороны, это еще один элемент наращивания натовских сил у наших границ. То есть это усиление угроз в отношении нашей страны, это надо четко понимать", - добавил Сивков.
Связывать масштабное десантирование в Эстонии с предстоящим празднованием Дня Победы в России он не стал. "Когда готовятся какие-то акты военные, их связывают не с праздниками, а связывают с конкретными моментами, которые выгодны для нападения", - пояснил эксперт.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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