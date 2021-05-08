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Во Франции "деды" привязали солдата к мишени во время стрельб
Во Франции "деды" привязали солдата к мишени во время стрельб
На Корсике сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени в то время, пока истребители вели учебную стрельбу, сообщила газета Ouest-France. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T09:25
2021-05-08T09:25
2021-05-08T15:05
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Корсике сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени в то время, пока истребители вели учебную стрельбу, сообщила газета Ouest-France.Инцидент произошел в марте 2019 года, однако информация о нем появилась только сейчас.По словам адвоката Фредерика Берна, по прилете в город Оранж сослуживцы надели на голову потерпевшего мешок, связали и бросили в кузов пикапа. Доехав до авиабазы, его примотали к столбу и оставили одного. В течение следующих двадцати минут военнослужащий слышал, как как вокруг него летают самолеты и ведут боевую стрельбу.Как заявил Берна, его подзащитный получил психологическую травму, которая мучает мужчину даже спустя два года, из-за чего он решил подать иск против сослуживцев в суд Марселя.Как сообщил пресс-секретарь ВВС Франции полковник Стефан Спет, виновников инцидента жестко наказали.
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ввс франции, корсика, франция, берн (город), в мире
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
На Корсике
сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени в то время, пока истребители вели учебную стрельбу, сообщила газета Ouest-France
.
Инцидент произошел в марте 2019 года, однако информация о нем появилась только сейчас.
По словам адвоката Фредерика Берна, по прилете в город Оранж сослуживцы надели на голову потерпевшего мешок, связали и бросили в кузов пикапа. Доехав до авиабазы, его примотали к столбу и оставили одного. В течение следующих двадцати минут военнослужащий слышал, как как вокруг него летают самолеты и ведут боевую стрельбу.
Как заявил Берна, его подзащитный получил психологическую травму, которая мучает мужчину даже спустя два года, из-за чего он решил подать иск против сослуживцев в суд Марселя.
Как сообщил пресс-секретарь ВВС Франции
полковник Стефан Спет, виновников инцидента жестко наказали.