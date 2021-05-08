https://ria.ru/20210508/dedovschina-1731463170.html

Во Франции "деды" привязали солдата к мишени во время стрельб

Во Франции "деды" привязали солдата к мишени во время стрельб

На Корсике сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени в то время, пока истребители вели учебную стрельбу, сообщила газета Ouest-France. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T09:25

2021-05-08T09:25

2021-05-08T15:05

ввс франции

корсика

франция

берн (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/102568/02/1025680214_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_58a9e747d6bd2d26c83ca2ac946b7b39.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Корсике сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени в то время, пока истребители вели учебную стрельбу, сообщила газета Ouest-France.Инцидент произошел в марте 2019 года, однако информация о нем появилась только сейчас.По словам адвоката Фредерика Берна, по прилете в город Оранж сослуживцы надели на голову потерпевшего мешок, связали и бросили в кузов пикапа. Доехав до авиабазы, его примотали к столбу и оставили одного. В течение следующих двадцати минут военнослужащий слышал, как как вокруг него летают самолеты и ведут боевую стрельбу.Как заявил Берна, его подзащитный получил психологическую травму, которая мучает мужчину даже спустя два года, из-за чего он решил подать иск против сослуживцев в суд Марселя.Как сообщил пресс-секретарь ВВС Франции полковник Стефан Спет, виновников инцидента жестко наказали.

https://ria.ru/20201216/dedovschina-1589290251.html

корсика

франция

берн (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс франции, корсика, франция, берн (город), в мире