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Депутат указала на личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии
Депутат указала на личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя РИА Новости призыв премьера Чехии Андрея Бабиша к странам ЕС начать высылку российских... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:04
2021-05-08T17:04
россия
госдума рф
елена панина
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя РИА Новости призыв премьера Чехии Андрея Бабиша к странам ЕС начать высылку российских дипломатов, предположила, что для бизнес-активов премьера могли возникнуть "какие-то риски", и это заставило его сорваться "в антироссийский галоп".Ранее Бабиш на саммите ЕС в Порту попросил остальные страны союза выслать в связи с инцидентом во Врбетице "хотя бы по одному" дипломату РФ.Политик напомнила, что у Бабиша до последнего момента была репутация вменяемого и адекватного политика, не принадлежавшего к числу "рьяных атлантистов"."То, что происходит с Бабишем в последние дни, заставляет задуматься над тем, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа. Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп", - предположила Панина.По словам Паниной, деструктивная внешнеполитическая активность Бабиша в последние недели идет вразрез как с чешскими, так и с общеевропейскими интересами, "как бы их ни понимать"."Призыв к новым русофобским демаршам на фоне наступающего Дня Победы и очередной годовщины освобождения Праги советскими войсками – это еще одна циничная антироссийская провокация. Это не нужно ни одной европейской стране, это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками, в том числе и руками резко сменившего свою внешнеполитическую позицию Бабиша", - констатировала Панина.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, госдума рф, елена панина, москва, сша, в мире

Депутат указала на личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии

17:04 08.05.2021
 
© REUTERS / Leonhard FoegerПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя РИА Новости призыв премьера Чехии Андрея Бабиша к странам ЕС начать высылку российских дипломатов, предположила, что для бизнес-активов премьера могли возникнуть "какие-то риски", и это заставило его сорваться "в антироссийский галоп".
Ранее Бабиш на саммите ЕС в Порту попросил остальные страны союза выслать в связи с инцидентом во Врбетице "хотя бы по одному" дипломату РФ.
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Политик напомнила, что у Бабиша до последнего момента была репутация вменяемого и адекватного политика, не принадлежавшего к числу "рьяных атлантистов".
"То, что происходит с Бабишем в последние дни, заставляет задуматься над тем, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа. Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп", - предположила Панина.
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По словам Паниной, деструктивная внешнеполитическая активность Бабиша в последние недели идет вразрез как с чешскими, так и с общеевропейскими интересами, "как бы их ни понимать".
"Призыв к новым русофобским демаршам на фоне наступающего Дня Победы и очередной годовщины освобождения Праги советскими войсками – это еще одна циничная антироссийская провокация. Это не нужно ни одной европейской стране, это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками, в том числе и руками резко сменившего свою внешнеполитическую позицию Бабиша", - констатировала Панина.
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В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
 
РоссияГосдума РФЕлена ПанинаМоскваСШАВ мире
 
 
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