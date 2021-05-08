https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html

Депутат указала на личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии

Депутат указала на личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя РИА Новости призыв премьера Чехии Андрея Бабиша к странам ЕС начать высылку российских... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:04

2021-05-08T17:04

2021-05-08T17:04

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя РИА Новости призыв премьера Чехии Андрея Бабиша к странам ЕС начать высылку российских дипломатов, предположила, что для бизнес-активов премьера могли возникнуть "какие-то риски", и это заставило его сорваться "в антироссийский галоп".Ранее Бабиш на саммите ЕС в Порту попросил остальные страны союза выслать в связи с инцидентом во Врбетице "хотя бы по одному" дипломату РФ.Политик напомнила, что у Бабиша до последнего момента была репутация вменяемого и адекватного политика, не принадлежавшего к числу "рьяных атлантистов"."То, что происходит с Бабишем в последние дни, заставляет задуматься над тем, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа. Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп", - предположила Панина.По словам Паниной, деструктивная внешнеполитическая активность Бабиша в последние недели идет вразрез как с чешскими, так и с общеевропейскими интересами, "как бы их ни понимать"."Призыв к новым русофобским демаршам на фоне наступающего Дня Победы и очередной годовщины освобождения Праги советскими войсками – это еще одна циничная антироссийская провокация. Это не нужно ни одной европейской стране, это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками, в том числе и руками резко сменившего свою внешнеполитическую позицию Бабиша", - констатировала Панина.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

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россия, госдума рф, елена панина, москва, сша, в мире