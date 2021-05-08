Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией
15:25 08.05.2021 (обновлено: 15:31 08.05.2021)
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв Чехии к странам ЕС о высылке российских дипломатов.
"Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely"-шоу станет ещё одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают", - написал Слуцкий в Twitter в субботу.
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.