https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731490969.html

Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией

Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией

Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:25

2021-05-08T15:25

2021-05-08T15:31

россия

леонид слуцкий (политик)

чехия

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв Чехии к странам ЕС о высылке российских дипломатов.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210507/chekhiya-1731429276.html

россия

чехия

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россия, леонид слуцкий (политик), чехия, в мире