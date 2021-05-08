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Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией
Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией
Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:25
2021-05-08T15:31
россия
леонид слуцкий (политик)
чехия
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв Чехии к странам ЕС о высылке российских дипломатов.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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россия, леонид слуцкий (политик), чехия, в мире

Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией

15:25 08.05.2021 (обновлено: 15:31 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКостел святого Микулаша на Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв Чехии к странам ЕС о высылке российских дипломатов.

"Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely"-шоу станет ещё одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают", - написал Слуцкий в Twitter в субботу.

В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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