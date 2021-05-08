https://ria.ru/20210508/britantsy-1731482287.html

Британцы призвали США отойти от границ России, если "еще хотят пожить"

Британцы призвали США отойти от границ России, если "еще хотят пожить"

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за попытки развязать "никому не нужную" войну с Россией из-за Украины. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:44

2021-05-08T13:44

2021-05-08T17:47

россия

донбасс

нато

барак обама

джо байден

владимир путин

сша

украина

политика

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за попытки развязать "никому не нужную" войну с Россией из-за Украины."В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз", — написал читатель под ником So tired of this."Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне… Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта", — считает AAK123.Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят "пожить еще немного"."У США своих хлопот полон рот… Мы — Рим эпохи распада", — заявил dc co.Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров."Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку", — написал Tommy.Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, "что там до сих пор русские"."Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками", — отметил Moonmad.В последние месяцы заметно обострились отношения между Вашингтоном и Москвой. Так, в середине апреля США ввели очередные санкции против России, а также объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210428/vsu-1730138728.html

https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html

россия

донбасс

сша

украина

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россия, донбасс, нато, барак обама, джо байден, владимир путин, сша, украина, политика