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В Бишкеке заявили о жестоком обращении с задержанными таджикской стороной
В Бишкеке заявили о жестоком обращении с задержанными таджикской стороной
В Бишкеке заявили о жестоком обращении с задержанными таджикистанской стороной гражданами Киргизии в ходе конфликта на границе. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:23
2021-05-08T13:23
ситуация на границе киргизии и таджикистана
бишкек
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. В Бишкеке заявили о жестоком обращении с задержанными таджикистанской стороной гражданами Киргизии в ходе конфликта на границе."Директор Наццентра по предупреждению пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказаний (НЦПП) Бакыт Рысбеков по итогам встреч с кыргызстанцами, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтвердил факты применения пыток к пострадавшим", - говорится в сообщении киргизского Национального центра по предупреждению пыток.По заявлению наццентра, соответствующие протоколы будут переданы в Генеральную прокуратуру республики."Наццентр по предупреждению пыток начал процедуру заполнения Стамбульских протоколов в отношении кыргызстанцев, которые были захвачены в заложники во время событий, произошедших на кыргызско-таджикской границе 29 апреля. С гражданами ведется разъяснительная работа по процедуре Стамбульского протокола. Уже сейчас мы можем сказать, что к ним применялись жестокое обращение и пытки", - цитируется в сообщении директор центра Бакыт Рысбеков.РИА Новости не располагает комментариями таджикистанской стороны.Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на границе таджикистанцами были задержаны и впоследствии отпущены порядка десяти киргизстанцев.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210507/kirgiziya-1731397931.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/kirgiziya-1731283114.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке заявили о жестоком обращении с задержанными таджикской стороной

13:23 08.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. В Бишкеке заявили о жестоком обращении с задержанными таджикистанской стороной гражданами Киргизии в ходе конфликта на границе.
"Директор Наццентра по предупреждению пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказаний (НЦПП) Бакыт Рысбеков по итогам встреч с кыргызстанцами, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтвердил факты применения пыток к пострадавшим", - говорится в сообщении киргизского Национального центра по предупреждению пыток.
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По заявлению наццентра, соответствующие протоколы будут переданы в Генеральную прокуратуру республики.
"Наццентр по предупреждению пыток начал процедуру заполнения Стамбульских протоколов в отношении кыргызстанцев, которые были захвачены в заложники во время событий, произошедших на кыргызско-таджикской границе 29 апреля. С гражданами ведется разъяснительная работа по процедуре Стамбульского протокола. Уже сейчас мы можем сказать, что к ним применялись жестокое обращение и пытки", - цитируется в сообщении директор центра Бакыт Рысбеков.
РИА Новости не располагает комментариями таджикистанской стороны.
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Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на границе таджикистанцами были задержаны и впоследствии отпущены порядка десяти киргизстанцев.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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