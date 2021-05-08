https://ria.ru/20210508/besporyadki-1731522571.html

В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

В районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима возобновились беспорядки, сообщили в пресс-службе полиции Израиля. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T23:09

2021-05-08T23:09

2021-05-09T00:54

беспорядки в восточном иерусалиме

россия

красный полумесяц

бапор

махмуд аббас

иерусалим

оон

восточный иерусалим

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731522440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e836da16e6c043e5a72b4b8db63224.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. В районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима возобновились беспорядки, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.Отмечается, что десятки протестующих с палестинскими флагами начали бросать камни в силовиков, те были вынуждены в ответ применить спецсредства для разгона толпы.Также двух человек арестовали по подозрению в нападении на полицейского на улице Хагай. Стража порядка ударили по лицу и повалили на землю.Как сообщают израильские СМИ, волнения возобновились и в районе Храмовой горы, где собрались около 75 тысяч мусульман.Минувшей ночью в масштабных столкновениях в Восточном Иерусалиме, по данным Красного Полумесяца, ранения получили 205 палестинцев. Как сообщили в организации, в ночь на воскресенье число пострадавших увеличилось на 53 человека. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 раненых сотрудниках. Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Причиной конфликтной ситуации стало то, что в 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в районе Шейх Джаррах, но не вручило им документы на право собственности.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".

https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html

https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html

россия

иерусалим

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в восточном иерусалиме, россия, красный полумесяц, бапор, махмуд аббас, иерусалим, оон, восточный иерусалим, в мире