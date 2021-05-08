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В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
В районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима возобновились беспорядки, сообщили в пресс-службе полиции Израиля. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T23:09
2021-05-08T23:09
2021-05-09T00:54
беспорядки в восточном иерусалиме
россия
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бапор
махмуд аббас
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восточный иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. В районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима возобновились беспорядки, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.Отмечается, что десятки протестующих с палестинскими флагами начали бросать камни в силовиков, те были вынуждены в ответ применить спецсредства для разгона толпы.Также двух человек арестовали по подозрению в нападении на полицейского на улице Хагай. Стража порядка ударили по лицу и повалили на землю.Как сообщают израильские СМИ, волнения возобновились и в районе Храмовой горы, где собрались около 75 тысяч мусульман.Минувшей ночью в масштабных столкновениях в Восточном Иерусалиме, по данным Красного Полумесяца, ранения получили 205 палестинцев. Как сообщили в организации, в ночь на воскресенье число пострадавших увеличилось на 53 человека. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 раненых сотрудниках. Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Причиной конфликтной ситуации стало то, что в 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в районе Шейх Джаррах, но не вручило им документы на право собственности.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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беспорядки в восточном иерусалиме, россия, красный полумесяц, бапор, махмуд аббас, иерусалим, оон, восточный иерусалим, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости.
В районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима
возобновились беспорядки, сообщили в пресс-службе полиции Израиля
.
Отмечается, что десятки протестующих с палестинскими флагами начали бросать камни в силовиков, те были вынуждены в ответ применить спецсредства для разгона толпы.
Также двух человек арестовали по подозрению в нападении на полицейского на улице Хагай. Стража порядка ударили по лицу и повалили на землю.
Как сообщают израильские СМИ, волнения возобновились и в районе Храмовой горы, где собрались около 75 тысяч мусульман.
Минувшей ночью в масштабных столкновениях в Восточном Иерусалиме, по данным Красного Полумесяца
, ранения получили 205 палестинцев. Как сообщили в организации, в ночь на воскресенье число пострадавших увеличилось на 53 человека. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 раненых сотрудниках.
Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.
Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.
Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас
поручил представителю в ООН
запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Причиной конфликтной ситуации стало то, что в 1956 году правительство Иордании
в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР
поселило 28 семей в районе Шейх Джаррах, но не вручило им документы на право собственности.
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".