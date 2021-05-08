https://ria.ru/20210508/besporyadki-1731504876.html

В Израиле задержали 20 человек из-за беспорядков

В Израиле задержали 20 человек из-за беспорядков

Полиция Израиля задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T18:09

2021-05-08T18:09

2021-05-08T18:09

россия

красный полумесяц

бапор

махмуд аббас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Полиция Израиля задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.Ранее агентство Maan сообщило о том, что израильские силовики начали в субботу, после крупных беспорядков, вспыхнувших минувшей ночью в Иерусалиме, аресты среди палестинцев."Есть задержанные. Около 20 человек на данный момент. У них есть определенная индикация, что они могут участвовать в массовых волнениях и беспорядках сегодня вечером и в последующие дни, поэтому были произведены превентивные задержания именно этих людей, по которым есть однозначные подозрения", - сказал Зингерман.Ранее Красный Полумесяц сообщил, что число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме, возросло до 205. Полиция Израиля сообщила о 17 пострадавших в столкновениях стражах порядка.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.

https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html

https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html

https://ria.ru/20210508/postradavshie-1731454681.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красный полумесяц, бапор, махмуд аббас, иерусалим, оон, восточный иерусалим, в мире