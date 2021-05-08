https://ria.ru/20210508/besporyadki-1731450489.html

Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек

Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек

По меньшей мере 163 человека пострадали в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T00:23

2021-05-08T00:23

2021-05-08T02:11

беспорядки в восточном иерусалиме

сектор газа

красный полумесяц

бапор

махмуд аббас

оон

иордания

восточный иерусалим

иерусалим

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МОСКВА/ГАЗА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 163 человека пострадали в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, сообщает Красный полумесяц.Ранее представители организации сообщили РИА Новости, что 53 палестинца получили ранения в беспорядках, переросших в столкновения с израильской полицией в пятницу вечером. Израильская полиция сообщала о шести раненых полицейских.Согласно заявлению Красного полумесяца, опубликованному в Facebook, 163 человека получили ранения в столкновения у мечети аль-Акса, в районе Шейх Джаррах и у Дамасских ворот.Три человек получили травмы глаз, один из пострадавших потерял глаз. Большинство ранений приходится на верхнюю часть тела - голову, глаза и грудь. Красный полумесяц в Иерусалиме создал полевой госпиталь в районе столкновений.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".

https://ria.ru/20210430/davka-1730701910.html

сектор газа

иордания

восточный иерусалим

иерусалим

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Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало. Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных. 2021-05-08T00:23 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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