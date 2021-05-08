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Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T01:15
2021-05-08T01:15
2021-05-08T03:10
инвестфонд anif
сергей григорян
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банки
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общество
экономика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до 10 миллионов рублей — это касается продажи недвижимости, наследства, ряда выплат и пособий. Но и здесь есть определенные ограничения, предупредил он.Если речь идет об инвестпродуктах, которые предлагают банки, то тут есть не только шанс заработать, но и риск потерять. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков, и гарантий доходности нет. При этом деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются, указал Григорян.
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инвестфонд anif, сергей григорян, россия, банки, вклады, общество, экономика
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Традиционные банковские вклады
застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм
" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.
"Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона", — добавляет эксперт.
В некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до 10 миллионов рублей — это касается продажи недвижимости, наследства, ряда выплат и пособий. Но и здесь есть определенные ограничения, предупредил он.
Если речь идет об инвестпродуктах, которые предлагают банки, то тут есть не только шанс заработать, но и риск потерять. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков, и гарантий доходности нет. При этом деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются, указал Григорян.