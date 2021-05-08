https://ria.ru/20210508/banki-1731450965.html

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T01:15

2021-05-08T01:15

2021-05-08T03:10

инвестфонд anif

сергей григорян

россия

банки

вклады

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577592616_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_f4b0d6903eb2e2acd486955b48b2e78c.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 миллиона рублей — если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.В некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до 10 миллионов рублей — это касается продажи недвижимости, наследства, ряда выплат и пособий. Но и здесь есть определенные ограничения, предупредил он.Если речь идет об инвестпродуктах, которые предлагают банки, то тут есть не только шанс заработать, но и риск потерять. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков, и гарантий доходности нет. При этом деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются, указал Григорян.

https://ria.ru/20210415/kom-1728331254.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестфонд anif, сергей григорян, россия, банки, вклады, общество, экономика