https://ria.ru/20210508/balbek-1731489445.html

Бальбек назвал Украину "чистильщиком сапог господам из Вашингтона"

Бальбек назвал Украину "чистильщиком сапог господам из Вашингтона"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне, заявил, что Украина это уже не... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:00

2021-05-08T15:00

2021-05-08T15:00

россия

руслан бальбек

госдума рф

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне, заявил, что Украина это уже не государство, а "чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя".Ранее Зеленский в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. При этом он избегал названия "Великая Отечественная война", заменяя его на "Вторая мировая война"."Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА*, остальные были так - сбоку припеку", - сказал РИА Новости депутат. Он добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html

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украина

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россия, руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире