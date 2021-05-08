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Бальбек назвал Украину "чистильщиком сапог господам из Вашингтона"
Бальбек назвал Украину "чистильщиком сапог господам из Вашингтона"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне, заявил, что Украина это уже не... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:00
2021-05-08T15:00
2021-05-08T15:00
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руслан бальбек
госдума рф
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украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне, заявил, что Украина это уже не государство, а "чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя".Ранее Зеленский в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. При этом он избегал названия "Великая Отечественная война", заменяя его на "Вторая мировая война"."Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА*, остальные были так - сбоку припеку", - сказал РИА Новости депутат. Он добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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россия, руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского
о Великой Отечественной войне, заявил, что Украина
это уже не государство, а "чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя".
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. При этом он избегал названия "Великая Отечественная война", заменяя его на "Вторая мировая война".
"Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА*, остальные были так - сбоку припеку", - сказал РИА Новости депутат. Он добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма.
"Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину "правильного" трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина - это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений - это только вопрос цены", - отметил Бальбек.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.