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Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:04
2021-05-08T22:04
2021-05-08T22:29
война в сирии
сирия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, подразделения сирийских вооруженных сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее 10 боевиков. Остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210506/siriya-1731349878.html
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сирия, в мире
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб
, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии
контр-адмирал Александр Карпов.
"В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал Карпов на брифинге.
По его словам, подразделения сирийских вооруженных сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее 10 боевиков. Остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира.
* Террористическая организация, запрещенная в России.