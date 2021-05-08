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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210508/ataka-1731519410.html
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:04
2021-05-08T22:29
война в сирии
сирия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, подразделения сирийских вооруженных сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее 10 боевиков. Остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, в мире

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

22:04 08.05.2021 (обновлено: 22:29 08.05.2021)
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал Карпов на брифинге.
По его словам, подразделения сирийских вооруженных сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее 10 боевиков. Остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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