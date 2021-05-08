https://ria.ru/20210508/ataka-1731519410.html

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T22:04

2021-05-08T22:04

2021-05-08T22:29

война в сирии

сирия

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отряд террористов атаковал позиции сирийской армии в провинции Идлиб, не менее 10 боевиков ликвидировано, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, подразделения сирийских вооруженных сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее 10 боевиков. Остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210506/siriya-1731349878.html

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