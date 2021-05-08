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В России стартовала акция "Подвиг села: герои труда"
В России стартовала акция "Подвиг села: герои труда"
Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи запустили акцию в соцсетях "Подвиг села: герои труда" о людях, работавших в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:54
2021-05-08T16:54
россия
музей победы
елена цунаева
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи запустили акцию в соцсетях "Подвиг села: герои труда" о людях, работавших в тылу в сельской местности в период Великой Отечественной войны, рассказали в ОНФ."Народный фронт и Российский союз сельской молодежи дали старт совместной сетевой акции "Подвиг села: герои труда". На презентации в Музее Победы выступили организаторы, ветераны труда и казачий хор... Акция "Подвиг села: герои труда" приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами человека труда. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать в соцсетях фотографии себя и своих родственников, трудившихся в тылу, с хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ. Изображения нужно сопроводить рассказом о трудовых буднях родных в сельской местности в мирный период или во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Наиболее яркие публикации экспертное жюри отберет для презентации на тематических фотовыставках, которые пройдут в течение 2021 года на различных площадках. Акция продлится до сентября."Очень важно в рамках нашей акции не только рассказать о ветеранах, героях труда, но и передать эту информацию нашей молодежи. Конечно, мы хотим, чтобы эта информация не терялась. И, в частности, сельские профессии и дальше бы существовали и развивались", – приводятся в сообщении слова члена Центрального штаба ОНФ, председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной."Одной из главных составляющих величия России всегда были люди труда. В них – наша сила. Вот почему к труженикам особые почет, уважение, и поэтому Народный фронт предложил президенту возродить награду "Герой труда", – приводит пресс-служба организации слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.
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россия, музей победы, елена цунаева, общероссийский народный фронт, общество

В России стартовала акция "Подвиг села: герои труда"

16:54 08.05.2021
 
© Фото : ОНФПрезентация акции "Подвиг села: Герои труда" в Музее Победы
Презентация акции Подвиг села: Герои труда в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : ОНФ
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи запустили акцию в соцсетях "Подвиг села: герои труда" о людях, работавших в тылу в сельской местности в период Великой Отечественной войны, рассказали в ОНФ.
"Народный фронт и Российский союз сельской молодежи дали старт совместной сетевой акции "Подвиг села: герои труда". На презентации в Музее Победы выступили организаторы, ветераны труда и казачий хор... Акция "Подвиг села: герои труда" приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами человека труда. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать в соцсетях фотографии себя и своих родственников, трудившихся в тылу, с хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ. Изображения нужно сопроводить рассказом о трудовых буднях родных в сельской местности в мирный период или во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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"Очень важно в рамках нашей акции не только рассказать о ветеранах, героях труда, но и передать эту информацию нашей молодежи. Конечно, мы хотим, чтобы эта информация не терялась. И, в частности, сельские профессии и дальше бы существовали и развивались", – приводятся в сообщении слова члена Центрального штаба ОНФ, председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной.
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"Одной из главных составляющих величия России всегда были люди труда. В них – наша сила. Вот почему к труженикам особые почет, уважение, и поэтому Народный фронт предложил президенту возродить награду "Герой труда", – приводит пресс-служба организации слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.
 
РоссияМузей ПобедыЕлена ЦунаеваОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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