https://ria.ru/20210508/aktsiya-1731499084.html

В России стартовала акция "Подвиг села: герои труда"

В России стартовала акция "Подвиг села: герои труда"

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи запустили акцию в соцсетях "Подвиг села: герои труда" о людях, работавших в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:54

2021-05-08T16:54

2021-05-08T16:54

россия

музей победы

елена цунаева

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи запустили акцию в соцсетях "Подвиг села: герои труда" о людях, работавших в тылу в сельской местности в период Великой Отечественной войны, рассказали в ОНФ."Народный фронт и Российский союз сельской молодежи дали старт совместной сетевой акции "Подвиг села: герои труда". На презентации в Музее Победы выступили организаторы, ветераны труда и казачий хор... Акция "Подвиг села: герои труда" приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами человека труда. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать в соцсетях фотографии себя и своих родственников, трудившихся в тылу, с хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ. Изображения нужно сопроводить рассказом о трудовых буднях родных в сельской местности в мирный период или во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Наиболее яркие публикации экспертное жюри отберет для презентации на тематических фотовыставках, которые пройдут в течение 2021 года на различных площадках. Акция продлится до сентября."Очень важно в рамках нашей акции не только рассказать о ветеранах, героях труда, но и передать эту информацию нашей молодежи. Конечно, мы хотим, чтобы эта информация не терялась. И, в частности, сельские профессии и дальше бы существовали и развивались", – приводятся в сообщении слова члена Центрального штаба ОНФ, председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной."Одной из главных составляющих величия России всегда были люди труда. В них – наша сила. Вот почему к труженикам особые почет, уважение, и поэтому Народный фронт предложил президенту возродить награду "Герой труда", – приводит пресс-служба организации слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.

https://ria.ru/20210507/krym-1731433900.html

https://ria.ru/20210429/diktant-1730524500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музей победы, елена цунаева, общероссийский народный фронт, общество