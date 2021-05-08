В России стартовала акция "Подвиг села: герои труда"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Российским союзом сельской молодежи запустили акцию в соцсетях "Подвиг села: герои труда" о людях, работавших в тылу в сельской местности в период Великой Отечественной войны, рассказали в ОНФ.
"Народный фронт и Российский союз сельской молодежи дали старт совместной сетевой акции "Подвиг села: герои труда". На презентации в Музее Победы выступили организаторы, ветераны труда и казачий хор... Акция "Подвиг села: герои труда" приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами человека труда. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать в соцсетях фотографии себя и своих родственников, трудившихся в тылу, с хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ. Изображения нужно сопроводить рассказом о трудовых буднях родных в сельской местности в мирный период или во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Наиболее яркие публикации экспертное жюри отберет для презентации на тематических фотовыставках, которые пройдут в течение 2021 года на различных площадках. Акция продлится до сентября.
"Очень важно в рамках нашей акции не только рассказать о ветеранах, героях труда, но и передать эту информацию нашей молодежи. Конечно, мы хотим, чтобы эта информация не терялась. И, в частности, сельские профессии и дальше бы существовали и развивались", – приводятся в сообщении слова члена Центрального штаба ОНФ, председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной.
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"Одной из главных составляющих величия России всегда были люди труда. В них – наша сила. Вот почему к труженикам особые почет, уважение, и поэтому Народный фронт предложил президенту возродить награду "Герой труда", – приводит пресс-служба организации слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.