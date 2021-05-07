https://ria.ru/20210507/zemletryasenie-1731434743.html
К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0
К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:51
2021-05-07T19:51
2021-05-07T19:51
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
хобарт
тасмания
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 15.21 по времени UTC (18.21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 1 296 километрах к югу от города Хобарт, очаг залегал на глубине 23 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210506/zemletryasenie-1731278891.html
хобарт
тасмания
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), хобарт, тасмания, австралия, в мире