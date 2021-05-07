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К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0
К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:51
2021-05-07T19:51
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
хобарт
тасмания
австралия
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 15.21 по времени UTC (18.21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 1 296 километрах к югу от города Хобарт, очаг залегал на глубине 23 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210506/zemletryasenie-1731278891.html
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), хобарт, тасмания, австралия, в мире

К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0

19:51 07.05.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 15.21 по времени UTC (18.21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 1 296 километрах к югу от города Хобарт, очаг залегал на глубине 23 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Вчера, 11:18
На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2
 
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ХобартТасманияАвстралияВ мире
 
 
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