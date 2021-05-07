https://ria.ru/20210507/zemletryasenie-1731434743.html

К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0

К югу от Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:51

2021-05-07T19:51

2021-05-07T19:51

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

хобарт

тасмания

австралия

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от австралийского острова Тасмания, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 15.21 по времени UTC (18.21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 1 296 километрах к югу от города Хобарт, очаг залегал на глубине 23 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210506/zemletryasenie-1731278891.html

хобарт

тасмания

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), хобарт, тасмания, австралия, в мире