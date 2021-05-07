https://ria.ru/20210507/yalta-1731420258.html

Названы даты проведения Ялтинского экономического форума

Названы даты проведения Ялтинского экономического форума

Ялтинский международный экономический форум в этом году пройдет 4-6 ноября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T17:19

2021-05-07T17:19

2021-05-07T17:38

марат хуснуллин

ялтинский международный экономический форум

ялта

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/25/1552852541_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7bed7b05b937ee44eb2464b5394edf8f.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум в этом году пройдет 4-6 ноября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин возглавляет оргкомитет ЯМЭФ.Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.

https://ria.ru/20190417/1552705788.html

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ялтинский международный экономический форум, ялта, экономика