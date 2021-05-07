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Названы даты проведения Ялтинского экономического форума
Названы даты проведения Ялтинского экономического форума
Ялтинский международный экономический форум в этом году пройдет 4-6 ноября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:19
2021-05-07T17:38
марат хуснуллин
ялтинский международный экономический форум
ялта
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум в этом году пройдет 4-6 ноября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин возглавляет оргкомитет ЯМЭФ.Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.
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марат хуснуллин, ялтинский международный экономический форум, ялта, экономика

Названы даты проведения Ялтинского экономического форума

17:19 07.05.2021 (обновлено: 17:38 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка сидит за столиком у входа в зал "Россия" в отеле "Мрия Резорт&СПА", где проходит Ялтинский международный экономический форум
Девушка сидит за столиком у входа в зал Россия в отеле Мрия Резорт&СПА, где проходит Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум в этом году пройдет 4-6 ноября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин возглавляет оргкомитет ЯМЭФ.

"В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября. Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым. В 2020 году нам пришлось отменить форум, но в этом году мы готовы провести его, конечно, с соблюдением всех мер безопасности", - написал Хуснуллин в Instagram.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.04.2019
17 апреля 2019, 01:26
Ялтинский международный экономический форум
 
Марат ХуснуллинЯлтинский международный экономический форумЯлтаЭкономика
 
 
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