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В Якутске полицейского обвинили в вымогательстве взятки
В Якутске полицейского обвинили в вымогательстве взятки
Оперативный сотрудник полиции в Якутске задержан по обвинению в вымогательстве и получении у бизнесмена крупной взятки, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:00
2021-05-07T16:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Оперативный сотрудник полиции в Якутске задержан по обвинению в вымогательстве и получении у бизнесмена крупной взятки, сообщила старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки с вымогательством, в крупном размере.Отмечается, что 30 апреля при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске он изъял у предпринимателя товары с признаками контрафакта.Предприниматель 3 мая согласился с требованиями полицейского и передал вымогаемую сумму."Сотрудник полиции задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В связи с признанием вины и тем фактом, что обвиняемый сотрудничает со следствием, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СУСК.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210414/krossovki-1728308717.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия

В Якутске полицейского обвинили в вымогательстве взятки

16:00 07.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Оперативный сотрудник полиции в Якутске задержан по обвинению в вымогательстве и получении у бизнесмена крупной взятки, сообщила старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.
Отмечается, что старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки с вымогательством, в крупном размере.
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Отмечается, что 30 апреля при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске он изъял у предпринимателя товары с признаками контрафакта.
"В тот же день в здании МУ МВД России "Якутское" полицейский потребовал у бизнесмена взятку в виде денежных средств в сумме 300 тысяч рублей, обещая прекратить начатую проверку", - сказала Дворецкая журналистам.
Предприниматель 3 мая согласился с требованиями полицейского и передал вымогаемую сумму.
"Сотрудник полиции задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В связи с признанием вины и тем фактом, что обвиняемый сотрудничает со следствием, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СУСК.
Расследование продолжается.
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