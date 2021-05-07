https://ria.ru/20210507/vzyatka-1731412198.html

В Якутске полицейского обвинили в вымогательстве взятки

В Якутске полицейского обвинили в вымогательстве взятки

Оперативный сотрудник полиции в Якутске задержан по обвинению в вымогательстве и получении у бизнесмена крупной взятки, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:00

2021-05-07T16:00

2021-05-07T16:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Оперативный сотрудник полиции в Якутске задержан по обвинению в вымогательстве и получении у бизнесмена крупной взятки, сообщила старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки с вымогательством, в крупном размере.Отмечается, что 30 апреля при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске он изъял у предпринимателя товары с признаками контрафакта.Предприниматель 3 мая согласился с требованиями полицейского и передал вымогаемую сумму."Сотрудник полиции задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В связи с признанием вины и тем фактом, что обвиняемый сотрудничает со следствием, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СУСК.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210414/krossovki-1728308717.html

https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html

россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия