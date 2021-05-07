В Якутске полицейского обвинили в вымогательстве взятки
ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Оперативный сотрудник полиции в Якутске задержан по обвинению в вымогательстве и получении у бизнесмена крупной взятки, сообщила старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.
Отмечается, что старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское" стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки с вымогательством, в крупном размере.
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Отмечается, что 30 апреля при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске он изъял у предпринимателя товары с признаками контрафакта.
"В тот же день в здании МУ МВД России "Якутское" полицейский потребовал у бизнесмена взятку в виде денежных средств в сумме 300 тысяч рублей, обещая прекратить начатую проверку", - сказала Дворецкая журналистам.
Предприниматель 3 мая согласился с требованиями полицейского и передал вымогаемую сумму.
"Сотрудник полиции задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В связи с признанием вины и тем фактом, что обвиняемый сотрудничает со следствием, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СУСК.
Расследование продолжается.