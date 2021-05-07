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В Китае прогремел мощный взрыв на ремонтном заводе

В Китае прогремел мощный взрыв на ремонтном заводе

Мощный взрыв произошел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, один человек погиб, еще трое пострадали, пишут китайские СМИ. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T04:42

2021-05-07T04:42

2021-05-07T10:49

китай

в мире

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ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, один человек погиб, еще трое пострадали, пишут китайские СМИ.Взрыв произошел в четверг вечером 6 мая в уезде Байсэ.Как сообщает информационный портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации, вероятнее всего, причиной взрыва стал реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, они уже госпитализированы.На распространившихся в сети видеокадрах с места инцидента видно, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб, мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили, выбила стекла домов и повалила деревья.

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире