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В Китае прогремел мощный взрыв на ремонтном заводе
В Китае прогремел мощный взрыв на ремонтном заводе
Мощный взрыв произошел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, один человек погиб, еще трое пострадали, пишут китайские СМИ. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T04:42
2021-05-07T10:49
китай
в мире
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ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, один человек погиб, еще трое пострадали, пишут китайские СМИ.Взрыв произошел в четверг вечером 6 мая в уезде Байсэ.Как сообщает информационный портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации, вероятнее всего, причиной взрыва стал реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, они уже госпитализированы.На распространившихся в сети видеокадрах с места инцидента видно, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб, мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили, выбила стекла домов и повалила деревья.
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китай, в мире

В Китае прогремел мощный взрыв на ремонтном заводе

04:42 07.05.2021 (обновлено: 10:49 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, один человек погиб, еще трое пострадали, пишут китайские СМИ.
Взрыв произошел в четверг вечером 6 мая в уезде Байсэ.
Как сообщает информационный портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации, вероятнее всего, причиной взрыва стал реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, они уже госпитализированы.
На распространившихся в сети видеокадрах с места инцидента видно, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб, мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили, выбила стекла домов и повалила деревья.
 
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