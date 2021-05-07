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Выплату к Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны
Выплату к Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны
Ежегодную выплату к Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:45
2021-05-07T15:45
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день победы
эстония
латвия
литва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ежегодную выплату к Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России."Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Средства, которые согласно указу президента составляют 10 тысяч рублей, получили 32,8 тысячи участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ - 42 тысячи рублей, у инвалидов ВОВ - 32,6 тысячи рублей), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тысячи рублей) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тысяча рублей).
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россия, день победы, эстония, латвия, литва, общество

Выплату к Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны

15:45 07.05.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинБоевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ежегодную выплату к Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
"Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Средства, которые согласно указу президента составляют 10 тысяч рублей, получили 32,8 тысячи участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ - 42 тысячи рублей, у инвалидов ВОВ - 32,6 тысячи рублей), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тысячи рублей) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тысяча рублей).
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