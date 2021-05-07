Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден
20:16 07.05.2021 (обновлено: 20:48 07.05.2021)
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне.
Так, представители СМИ поинтересовались, состоится ли этот саммит во время европейского турне Байдена в начале лета.
"Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", — сказал президент США.
Журналисты также задали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким "сигналом" для США. Глава государства в ответ указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск, "их значительно меньше, чем месяц назад".
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что дата, место проведения и повестка будущего саммита пока не определены.
"Наш президент пригласил (Путина. — Прим. ред.), поскольку считает, что это станет хорошим шагом вперед в наших отношениях, что это послужит деэскалации и сделает наши отношения более стабильными, позволив им двигаться дальше. Однако на текущий момент встреча не подтверждена", — сказала она на брифинге.
Байден в середине апреля предложил российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.