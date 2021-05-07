https://ria.ru/20210507/vstrecha-1731437457.html

Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:16

2021-05-07T20:16

2021-05-07T20:48

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне.Так, представители СМИ поинтересовались, состоится ли этот саммит во время европейского турне Байдена в начале лета.Журналисты также задали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким "сигналом" для США. Глава государства в ответ указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск, "их значительно меньше, чем месяц назад".В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что дата, место проведения и повестка будущего саммита пока не определены.Байден в середине апреля предложил российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

https://ria.ru/20210503/pushkov-1731033868.html

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джо байден, владимир путин, сша, в мире