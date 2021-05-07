https://ria.ru/20210507/vstrecha-1731431145.html

Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-07T19:16

2021-05-07T19:16

2021-05-08T02:43

россия

вооруженные силы рф

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94196349503c983d8bae7ad829a1256f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне.Так, представители СМИ поинтересовались, состоится ли этот саммит во время европейского турне Байдена в начале лета."Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", — сказал президент.Журналисты также задали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким "сигналом" для США. Глава государства в ответ указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск, "их значительно меньше, чем месяц назад".Байден в середине апреля предложил российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

https://ria.ru/20210503/pushkov-1731033868.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире