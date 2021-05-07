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Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден
Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден
Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-07T19:16
2021-05-08T02:43
россия
вооруженные силы рф
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне.Так, представители СМИ поинтересовались, состоится ли этот саммит во время европейского турне Байдена в начале лета."Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", — сказал президент.Журналисты также задали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким "сигналом" для США. Глава государства в ответ указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск, "их значительно меньше, чем месяц назад".Байден в середине апреля предложил российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html
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россия, вооруженные силы рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

19:16 07.05.2021 (обновлено: 02:43 08.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне.
Так, представители СМИ поинтересовались, состоится ли этот саммит во время европейского турне Байдена в начале лета.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Байден не получит мандат единого Запада на переговоры с Путиным
"Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", — сказал президент.
Журналисты также задали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким "сигналом" для США. Глава государства в ответ указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск, "их значительно меньше, чем месяц назад".
Байден в середине апреля предложил российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
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РоссияВооруженные силы РФДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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