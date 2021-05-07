https://ria.ru/20210507/voyna-1731358752.html

В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ

В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ

Постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы запускают в Twitter и Facebook проект о том, какую роль искусство сыграло в победе в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T02:01

2021-05-07T02:01

2021-05-07T02:01

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ООН, 7 мая – РИА Новости. Постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы запускают в Twitter и Facebook проект о том, какую роль искусство сыграло в победе в Великой Отечественной войне, заявил журналистам пресс-секретарь российского постоянного представительства Федор Стржижовский.По его словам, в течение нескольких дней до 9 мая в рамках проекта в Twitter и Facebook будут рассказаны истории о том, как художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы со всего СССР "укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу".Он добавил, что совместная инициатива стран СНГ, ставшая уже традицией, "позволяет воздать дань памяти героям Великой Отечественной войны на площадке ООН"."Несмотря на пандемию, наши государства остаются едиными в прославлении миллионов людей разных национальностей из всех республик бывшего СССР, сокрушивших нацизм", - добавил он.

https://ria.ru/20210507/voyna-1731356448.html

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