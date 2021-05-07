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В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
Постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы запускают в Twitter и Facebook проект о том, какую роль искусство сыграло в победе в... РИА Новости, 07.05.2021
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ООН, 7 мая – РИА Новости. Постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы запускают в Twitter и Facebook проект о том, какую роль искусство сыграло в победе в Великой Отечественной войне, заявил журналистам пресс-секретарь российского постоянного представительства Федор Стржижовский.По его словам, в течение нескольких дней до 9 мая в рамках проекта в Twitter и Facebook будут рассказаны истории о том, как художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы со всего СССР "укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу".Он добавил, что совместная инициатива стран СНГ, ставшая уже традицией, "позволяет воздать дань памяти героям Великой Отечественной войны на площадке ООН"."Несмотря на пандемию, наши государства остаются едиными в прославлении миллионов людей разных национальностей из всех республик бывшего СССР, сокрушивших нацизм", - добавил он.
https://ria.ru/20210507/voyna-1731356448.html
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россия, снг, оон, общество

В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ

02:01 07.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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ООН, 7 мая – РИА Новости. Постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы запускают в Twitter и Facebook проект о том, какую роль искусство сыграло в победе в Великой Отечественной войне, заявил журналистам пресс-секретарь российского постоянного представительства Федор Стржижовский.
"Сегодня постпредства стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы в Москве при информподдержке Службы новостей и ресурсов ООН в соцсетях на русском языке запускают проект "Искусство Победы" по случаю 9 Мая", - сказал Стржижовский.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
00:40
Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
По его словам, в течение нескольких дней до 9 мая в рамках проекта в Twitter и Facebook будут рассказаны истории о том, как художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы со всего СССР "укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу".
"Тогда искусство превратилось в одно из важнейших орудий общей борьбы, позволявших правдиво изобразить, в том числе для будущих поколений, трагедию войны и прославить подвиг советского народа. Мы поделимся с подписчиками редкими архивными фото- и видеоматериалами, в том числе из фондов Музея Победы. Проект пройдёт на русском и английском языках", - рассказал Стржижовский.
Он добавил, что совместная инициатива стран СНГ, ставшая уже традицией, "позволяет воздать дань памяти героям Великой Отечественной войны на площадке ООН".
"Несмотря на пандемию, наши государства остаются едиными в прославлении миллионов людей разных национальностей из всех республик бывшего СССР, сокрушивших нацизм", - добавил он.
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