Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/voyna-1731356209.html
Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
Красная армия бескорыстно делилась с освобожденной от гитлеровцев Польшей лучшими лекарствами от разных болезней и проводила мероприятия, предупреждавшие... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:34
2021-05-07T00:40
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
польша
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663586_0:322:2772:1881_1920x0_80_0_0_69c65804886b9df7fe3697938c25e70a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Красная армия бескорыстно делилась с освобожденной от гитлеровцев Польшей лучшими лекарствами от разных болезней и проводила мероприятия, предупреждавшие возникновение эпидемий инфекционных болезней среди местного населения - об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные министерством обороны России.Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.Среди этих документов - справка о безвозмездной экономической помощи населению Польши, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта на освобожденной польской земле. Документ, датированный 31 января 1946 года, подписан начальником тыла группы советских войск в Германии генерал-полковником интендантской службы Иваном Шебуниным и начальником штаба тыла группы генерал-майором Михаилом Шляхтенко."По просьбе министра здравоохранения Польской Республики, по распоряжению начальника военно-санитарного управления Красной армии был выделен для населения Праги один вагон ценнейших медикаментов. Медикаменты были доставлены автотранспортом в город Прагу и сданы представителям местной власти по акту от 6 октября 1944 года", - говорится в справке. Здесь речь идет о Варшавской Праге - историческом районе польской столицы Варшавы. Советские войска и 1-я армия Войска Польского совместным штурмом заняли Прагу 14 сентября 1944 года.Согласно справке, за время с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до мая 1945 года санитарные части 1-го Белорусского фронта провели противоэпидемические мероприятия среди польского населения."Выявлено инфекционных больных при проведении санитарно-эпидемического обследования населенных пунктов - 3666 человек, госпитализировано в армейских госпиталях - 2832 человека, обработано очагов инфекционных заболеваний - 3149, обработано людей - 12 400 человек, обследовано населенных пунктов - 16 920, обследовано и прохлорировано колодцев - 16 225", - говорится в справке.
https://ria.ru/20210507/voyna-1731355566.html
россия
польша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_502742707b08cc931a85f05fb04aa45c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), польша, ссср, в мире

Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами

00:34 07.05.2021 (обновлено: 00:40 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Красная армия бескорыстно делилась с освобожденной от гитлеровцев Польшей лучшими лекарствами от разных болезней и проводила мероприятия, предупреждавшие возникновение эпидемий инфекционных болезней среди местного населения - об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные министерством обороны России.
Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.
© Фото : Минобороны РоссииДокумент, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
Документ, опубликованный в разделе Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть! на сайте Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : Минобороны России
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
Среди этих документов - справка о безвозмездной экономической помощи населению Польши, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта на освобожденной польской земле. Документ, датированный 31 января 1946 года, подписан начальником тыла группы советских войск в Германии генерал-полковником интендантской службы Иваном Шебуниным и начальником штаба тыла группы генерал-майором Михаилом Шляхтенко.
"По просьбе министра здравоохранения Польской Республики, по распоряжению начальника военно-санитарного управления Красной армии был выделен для населения Праги один вагон ценнейших медикаментов. Медикаменты были доставлены автотранспортом в город Прагу и сданы представителям местной власти по акту от 6 октября 1944 года", - говорится в справке. Здесь речь идет о Варшавской Праге - историческом районе польской столицы Варшавы. Советские войска и 1-я армия Войска Польского совместным штурмом заняли Прагу 14 сентября 1944 года.
Согласно справке, за время с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до мая 1945 года санитарные части 1-го Белорусского фронта провели противоэпидемические мероприятия среди польского населения.
"Выявлено инфекционных больных при проведении санитарно-эпидемического обследования населенных пунктов - 3666 человек, госпитализировано в армейских госпиталях - 2832 человека, обработано очагов инфекционных заболеваний - 3149, обработано людей - 12 400 человек, обследовано населенных пунктов - 16 920, обследовано и прохлорировано колодцев - 16 225", - говорится в справке.
Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
00:27
Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
11:26Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
Лента новостейМолния