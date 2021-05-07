Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:34 07.05.2021 (обновлено: 00:40 07.05.2021)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Красная армия бескорыстно делилась с освобожденной от гитлеровцев Польшей лучшими лекарствами от разных болезней и проводила мероприятия, предупреждавшие возникновение эпидемий инфекционных болезней среди местного населения - об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные министерством обороны России.
Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.
© Фото : Минобороны РоссииДокумент, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
© Фото : Минобороны России
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
Среди этих документов - справка о безвозмездной экономической помощи населению Польши, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта на освобожденной польской земле. Документ, датированный 31 января 1946 года, подписан начальником тыла группы советских войск в Германии генерал-полковником интендантской службы Иваном Шебуниным и начальником штаба тыла группы генерал-майором Михаилом Шляхтенко.
"По просьбе министра здравоохранения Польской Республики, по распоряжению начальника военно-санитарного управления Красной армии был выделен для населения Праги один вагон ценнейших медикаментов. Медикаменты были доставлены автотранспортом в город Прагу и сданы представителям местной власти по акту от 6 октября 1944 года", - говорится в справке. Здесь речь идет о Варшавской Праге - историческом районе польской столицы Варшавы. Советские войска и 1-я армия Войска Польского совместным штурмом заняли Прагу 14 сентября 1944 года.
Согласно справке, за время с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до мая 1945 года санитарные части 1-го Белорусского фронта провели противоэпидемические мероприятия среди польского населения.
"Выявлено инфекционных больных при проведении санитарно-эпидемического обследования населенных пунктов - 3666 человек, госпитализировано в армейских госпиталях - 2832 человека, обработано очагов инфекционных заболеваний - 3149, обработано людей - 12 400 человек, обследовано населенных пунктов - 16 920, обследовано и прохлорировано колодцев - 16 225", - говорится в справке.