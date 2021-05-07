https://ria.ru/20210507/vov-1731418970.html
Посол России возложил венок к памятнику участникам движения Сопротивления
Посол России возложил венок к памятнику участникам движения Сопротивления
Посол России во Франции Алексей Мешков в присутствии офицеров военного атташата и сотрудников посольства возложил венок к памятнику советским участникам... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:01
2021-05-07T17:01
2021-05-07T17:55
россия
алексей мешков
великая отечественная война (1941-1945)
франция
в мире
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ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посол России во Франции Алексей Мешков в присутствии офицеров военного атташата и сотрудников посольства возложил венок к памятнику советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии также присутствовал постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.Памятник советским участникам движения Сопротивления во Франции был открыт в мае 2005 года по случаю 60-летия Победы во Второй мировой войне. Монумент, созданный по проекту скульптора Владимира Суровцева и архитектора Виктора Пасенко, представляет собой отлитую в бронзе в человеческий рост фигуру "макизара", как называли во Франции участников Сопротивления.
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Посол России во Франции возлагает венок к памятнику в Париже
Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику Советским участникам Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже.
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РИА Новости
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россия, алексей мешков, великая отечественная война (1941-1945), франция, в мире